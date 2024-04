Múlt vasárnap eltűnt egy tiszaderzsi család leguánja, számolt be a Metropol. A cikkük szerint a Frici névre hallgató hüllő napja pontosan úgy zajlott, ahogyan mindig: békésen napozgatott a nyárias időben, mígnem egyszer csak nyoma veszett.

Szőlővel összekötött rózsabokron, egy neki készített kis paravánon ücsörgött, napozgatott. A kislányommal átmentünk egy órára a szomszédba, viszont mire visszamentünk, nem találtuk – mesélte a Metropolnak az állat aggódó gazdája, Szandra. A család - köztük Szandra kislánya - azóta is keresi kis kedvencét, mint mondta, nagyon aggódnak Friciért. Kifejtették, a hüllőknek nem tesz jót a tartós hideg, reménykednek, hogy nem fagyott meg, és talált olyan helyet, ahova be tud kuckózni, de attól is tartanak, hogy egy macska kaphatta el.

Hozzáfűzte, hogy Frici növényevő hüllő, nem bánt senkit, farkával együtt pedig 30-35 centi hosszú. Kéri, hogy a környéken figyeljenek a fűnyírásra, ugyanis Fricike hangtalanul rejtőzik a talajon, vagy éppen süttetheti a hasát egy bokron vagy fán: Igazából, az már jó, hogy ha valaki fűnyírózik, vagy fűkaszál a környéken, akkor picit odafigyel, hátha ott lapul a kertben. Mert Frici nem ad ki hangot, így észrevétlenül megtörténhet a baleset. Emellett bokrokon és fákon is szeret napozni - sorolta.