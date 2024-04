Mint megírtuk, Ilkó-Tóth András herédi polgármester a Facebookon tette közzé, miszerint a lakosság véleményét kéri arra vonatkozóan, hogy a helyiek mit szólnának, ha a település befogadná az alumínium-idomokból ablakokat gyártó spanyol üzemet. Közlése szerint a cég a Sport utcában szeretne irodaépületet, bemutatótermet és gyárat építeni.

– Természetesen egy ilyen üzem létesítésének vannak előnyei és hátrányai is – írta a községvezető.

– Az előnyök közé tartozik, hogy bevételünk származna belőle, amelyet településünkre tudnánk fordítani: közvilágítás bővítésre, járdákra, közösségi terekre, civil szervezetekre stb. Munkahelyet teremtene, mintegy tíz főt tudna foglalkoztatni, így a munkát keresők – amennyiben szakmailag megfelelnek – helyben tudnának dolgozni. A cégek cégeket vonzanak. Lehetséges, hogy idővel több vállalkozás is letelepedne a térségben – sorolta.

A polgármester ugyanakkor megemlítette az esetleges hátrányokat is. Például, hogy a gépjárműforgalom jelentősen változhat, így a zajszennyezés és a környezeti terhelés növekedhet, továbbá, hogy gépjárművek számának gyarapodásával egyenes arányban növekszik a közúti balesetveszély is. A „vidéki” településkép megszűnhet – írta. Megjegyezte azt is, hogy amennyiben a helyi munkaerő nem megfelelő a cég számára, esetlegesen külföldi munkavállalókat is alkalmazhatnának településükön.

– Kérem, hogy az előnyöket és a hátrányokat átgondolva válaszoljanak a kérdésre: támogatják-e, hogy településünkön egy spanyol ablakgyártó cég a Sport utcában gyártási tevékenységbe kezdjen? – tette fel a kérdést, megjelölve, hogy április 18-áig hol lehet leadni a kérdőíveket. A bejegyzés alatt rövid időn belül számos helybeli fejtette ki véleményét teljes névvel, s többségük aggályait fejezte ki a beruházás iránt.

A határidő lejártát követően Ilkó-Tóth András és munkatársa élő adásban, a Facebookon közvetítve bontották ki a szavazatokat tartalmazó urnákat, s számolták meg a voksokat. Ezek alapján 129-en nemet mondtak a beruházásra, míg 25-en támogatnák azt.

– Arra kérem a képviselő-testületet, hogy a döntés során lakosság álláspontját vegye figyelembe. Én így teszek – kommentálta a történteket az önkormányzat első embere. Bejegyzése alatt sokan helyeselték az álláspontját, de akadtak olyan hangok is, amelyek szerint a véleménynyilvánítás feltehetően nem tükröz többségi akaratot, mivel a faluban élő felnőtteknek a csupán kisebbik hányada töltötte ki az ívet. Az ellenérvek között szerepel ugyanakkor, hogy erre mindenkinek meglett volna a lehetősége.