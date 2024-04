Április 5-én, pénteken 20 óra és április 7-én 20 óra között szolgáltatáskiesés várható az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfeleinél az IT-rendszer karbantartása miatt – közölte a társaság. Azt írják, ebben az időszakban nem lesznek elérhetők bizonyos szolgáltatásaik.

Ilyen például az előre fizetős mérők feltöltése, ezért a társaság azt javasolja, az érintettek lehetőleg még ma töltsék fel az egyenlegüket.

Átmenetileg nem lesz elérhető a ker.mvmnext.hu online ügyfélszolgálat, az MVM Next EnergiApp, és nem lesz lehetőség az előre fizetős mérők feltöltésére a Lapker üzletekben sem.

A mérőóraállás bejelentése csak telefonos ügyfélszolgálaton lesz elérhető.

A társaság tapasztalatai azt mutatják, hogy az előre fizetős mérők alkalmazásával sokat lehet spórolni. Előnye, hogy pontosan kézben tarthatók a költségek, már csupán magának a mérő felszerelésének tényére is csökken a háztartás fogyasztása a nagyobb odafigyelés miatt. Bérlakásoknál elkerülhetők a vitás ügyek, magas számlák, illetve gyakori fogyasztóváltozások kezelésére is megoldást nyújt.

Az egyenleg könnyen feltöthető. A legegyszerűbb az MVM Next EnergiApp mobilapplikáción keresztül: töltsük le az alkalmazást a Google Play vagy Apple Store áruházakból, jelentkezzünk be az online ügyfélszolgálaton is használt felhasználónévvel és jelszóval, és máris elérhető az azonnali kódigénylés és vásárlás funkció.

Az alkalmazáson belül kiválaszthatjuk, hogy milyen összeggel szeretnénk feltölteni mérőt. Fizethetünk azonnal bankkártyával, a kód néhány percen belül megérkezik.

Egyenlegfeltöltés online ügyfélszolgálaton keresztül is lehetséges. Bejelentkezés után válaszuk ki a „Számlaügyek/Előrefizetős mérő feltöltés” menüpontot.

Feltöltőkódot újságárusoknál, s az erre kijelölt üzletekben is vásárolhatunk.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)