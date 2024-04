Egyházi fenntartásban működésének 10. évfordulóját ünnepelte hétfőn a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. Ennek alkalmából került sor az újonnan épült tornacsarnok, valamint a felújított iskolaépület megáldására. A jeles esemény a dr. Ternyák Csaba egri érsek által celebrált hálaadó szentmisével kezdődött a káli római katolikus templomban, ahol Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, a Káli Római Katolikus Egyháztanács világi elnöke köszöntötte az érseket.

A szentmise után a program az iskola újonnan épült tornacsarnokában folytatódott, ahol az iskola diákjai műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A megjelentek között volt többek között Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató, dr. Czapkó Mihály érseki titkár, dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) osztályvezetője, Köböl Zsolt az EKIF osztályvezető-helyettese, dr. Artner Péter, Kál plébánosa, Morvai János, Kál polgármestere, a környező települések római katolikus plébánosai, oktatási-nevelési intézmények vezetői. Köszöntőjében Morvai János visszaemlékezett arra, hogy 10 évvel ezelőtt jó döntés volt a káli képviselő-testület részéről önkormányzati fenntartásból az Egri Főegyházmegye fenntartásába helyezni át az iskolát.

– Nagyon örülök annak, hogy Kál község részese lehet ennek az eseménynek, hiszen nekem három lánygyermekem járt ebbe az iskolába. Ők is büszkék voltak arra az időszakra, amikor itt tanultak. Úgy gondolom, büszkék a jelenlegi, megújult iskolára is. Látjuk a fejlődést, azt, hogy honnan indultunk, és hol tartunk most. Ide az iskolába ma a templomból jöttünk. A templom és az iskola két alappillér, két bástya. A felnövekvő generációk számára is nagyon fontos helyszínek. Kívánom nekik, hogy a templommal és az iskolával együtt, azok segítségével fejlődjenek – mondta Morvai János.

Szendreyné Miskolczi Mária iskolaigazgató ünnepi beszédében arról szólt, miért fontos a katolikus iskola.

– Az iskolás korba lépve új minőségű közösségi lét következik a gyermek életében. A kisgyermek megtapasztalhatja, hogy csak társakkal körülvéve lehet boldog és értelmes életet teremteni. Új társakat, a jóban-rosszban barátokat, a vágyainak szárnyakat adó, a világba utat mutató felnőtteket itt talál először. Elődeinktől kapott örökségünket féltve őrizzük. Katolikus iskolánk jó hírét, eredményességét, belső kohézióját, stabilitását, szeretetteljes légkörét megtartjuk. Don Boscótól megtanultuk, nem elég szeretni a fiatalokat, érezniük kell a szeretetünket. Kedves gyerekek! Tiétek a jövő, az a ti kezetekben van. Tanáraitokkal együtt az a célunk, hogy a személyiségetek kibontakozhasson, részesüljetek a keresztény értékrend alapjaiban. Bízom benne, hogy megértitek: igaz, keresztény embereknek az életet csak cselekvő szeretettel érdemes élni – fogalmazott Szendreyné Miskolczi Mária.

Az igazgató köszönetet mondott dr. Ternyák Csabának a nagylelkű támogatásért, s hogy szívügyének érzi a Főegyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztését.

– Az elmúlt évek során számos beruházással segített, hogy oktató-nevelő munkánkat magas színvonalon tudjuk elvégezni. Kál vezetésének is köszönetet mondok, mert a munkálatok során mindig számíthattunk rájuk. Megújult az iskolánk tetőszerkezete, a tantermek felújítása is megtörtént. A kisdiákok nagy örömére játszóteret alakítottunk ki. A főépület energetikai korszerűsítésének köszönhetően megtörtént az épület hőszigetelése, a nyílászárók, a gázkazán és a fűtőtestek cseréje. Kál nagyközség 20 esztendeje várta, hogy a kor színvonalának megfelelő sportolási lehetőséget tudjon biztosítani a településen és a környéken élők számára. Ez az álom a tornacsarnok elkészültével, a Főegyházmegye jóvoltából, megvalósult – részletezte Szendreyné Miskolczi Mária.