Domán Dániel kiemelte: korábban Minczér Gábor alpolgármester hivatalos levélben nyilvánosságra hozta az „állítólagos” árazott költségvetést és megküldte a képviselőknek.

– Még egy olyan személy is hozzájutott, akit korábban harmadfokon garázdaságért ítélt el, illetve egy év időtartamra próbára bocsátott a Debreceni Ítélőtábla. Mindezek ellenére a vármúzeum újonnan fogadott ügyvédje, aki nem más, mint Mirkóczi Ádám „házi ügyvédje” fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. Külön érdekesség, hogy 2024. március 26-án a Heves Megyei Hírlapnak a várigazgató úgy nyilatkozott, hogy a közreadott árazott költségvetés a Lenkey-ház felújítására vonatkozó szerződés melléklete. Ezt erősíti meg az április 2-i levele is. Ezek alapján teljesen érthetetlen a fellebbezés. Rövid úton rendezhetnék ezt az ügyet, de úgy tűnik, hogy a végletekig titkolni akarják az egriek előtt, hogy kik nyerészkedtek a közel fél milliárd forintba kerülő projekten.

Domán Dániel kiemelte: „ A várigazgató nem tett eleget a bírósági ítéletnek, nem mondott igazat a nyilvánosságnak. Vele együtt a polgármester és társai elbújnak, mindenféle hazafiasságra meg egriségre hivatkozva húzzák az időt, tehát van mit rejtegetniük.”

– Ahogy korábban gyanítottam és felvetettem, a furcsa módon közreadott költségvetéssel próbálják terelni a gyanút, mert megeshet, hogy azt kozmetikázták, a fellebbezéssel pedig gyakorlatilag megerősítik, hogy a költségvetés nem az, aminek mondják, nem a hivatalos okirat. Ezt a gyanút tovább tetézi, hogy a vállalkozási szerződés 5.2 pontjába a nettó vállalkozói díj a tartalékkerettel együtt 340 millió 196 ezer 224 forint, az ominózus árazott költségvetés – mint szerződésmelléklet – főösszesítőjében pedig 340 millió 153 ezer 742 forint szerepel. A két összegnek pontosan egyeznie kell. Ezt is, mint bizonyítékot be fogom nyújtani a bűnügyi nyomozóhatóságnak, ugyanis közokirat hamisítás alapos gyanúja miatt büntető feljelentést fogok tenni ismeretlen tettes ellen. Addig, amíg nem kapjuk kézhez hivatalos formában a közérdekű adatnak minősülő, hiteles árazott költségvetést, addig nem tudható pontosan, mi okozta ezt a számszaki ellentmondást.

Kiemelte továbbá: az egrieknek egy újabb bírósági eljárást kell kivárniuk, hogy megbizonyosodjanak, miként bánnak az adóforintjaikkal az ezzel megbízott vezetők.

– Láthatják, hogy arra sem rest a vármúzeum, hogy ügyvédek díjazására költsön újabb és újabb közpénzeket, de azokkal elszámolni nem akar a köz felé. Természetesen ezt a bírósági eljárást is becsülettel végigküzdöm, mert hiszek abban, hogy egy átláthatóan működő, a közpénzek felhasználásával az utolsó forintig elszámoló önkormányzat megteremthető. Az biztos, hogy megválasztásom esetén nem fogom engedni, hogy még egyszer ilyen előforduljon – szövegezte le Domán Dániel, aki úgy véli, azzal, hogy a Lenkey-házra elköltöttek négyzetméterenként 3,5 millió forintot, az egrieknek nem lett jobb. – Én most arra kérem az egrieket, hogy lehetőségeikhez képest támogassák ezt a küzdelmet. A napokban létrehozok egy támogatói oldalt, amellyel az ügyvédi képviseletre szeretnék gyűjteni, és végére járni ennek az ügynek, ugyanúgy, ahogy a többi, nagyon bűzlő és gyanúsan túlárazott beruházásnak is, amelyekről szintén nem akarnak kiadni információkat.