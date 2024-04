A tavalyi, azaz a 8. Monic Shanti jótékonysági táncgála fellépői.

Forrás: Beküldött fotó

Több rendezvényen is állandó fellépőként jelenik meg az egyesület, ilyen a minden évben megrendezett Monic-Shanti jótékonysági táncgála is. Idén kilencedik alkalommal fogják megszervezni az eseményt Bogácson, a Bacchus borozóban. Emellett minden évben részt vesznek és kiállítanak a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület civil expóján is, Füzesabonyban. Végül pedig az egyesület évét a mindig a decemberi évzáró táncgála zárja. Ezt a jelentős összejövetelt kiállítással, díjátadóval, megemlékezéssel és közös programokkal tarkítják, majd táncházzal zárják.