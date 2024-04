– Június 9-én önkormányzati vezetőket választ az ország és benne Eger is. Az egriek véleményt mondanak majd az elmúlt 5 év teljesítményéről. A korábbi 5-ös számú választókörzet – a Csákó és Maklári hóstya városrészek – képviselőjeként két ciklus óta igyekszem munkámmal szolgálni az egrieket és szeretném, ha a jövőben tovább dolgozhatnék a városért. Ezért független képviselőjelöltként indulok a június 9-i választáson – jelentette be sajtóközleményben Kovács Cs. Tamás, majd megköszönte a közel egy évtizedes munkát, amelyet az egriekért és városunkért, Egerért tudott végezni az önkormányzatban.

Kovács Cs. Tamás

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Most arra kérek minden körzetemben élő egri lakost, hogy folytassuk a megkezdett munkát, folytassuk azt a kisebb és nagyobb munkákkal tarkított színes sort, amit az elmúlt évtizedben együtt elkezdtünk. Eredmények szerencsére vannak bőven. A teljesség igénye nélkül büszke vagyok arra, hogy megújult a Sas út, ami áldatlan állapotokat idézett azelőtt. Befejeződött a Kertész út faltól falig történő megújulása is, de megújult például a Stadion utca egésze is. Több nagyon fontos kezdeményezést is sikerült útjára indítanunk közösen, mint például a Kutyabarát Eger Programot és az 1552 Fa Programot is. Ezen nagy dolgok mellett természetesen olyan apróbb híd- és járdafelújításokra, egyéb Egerben és a körzetben végzett fejlesztésekre is sor került, amikre ugyancsak büszke vagyok, hiszen a körzetem lakóival, az egriekkel közösen tudtuk mindezt megvalósítani. Sok még azonban a teendő. Példának okáért, a 2014-ben elindult, de 2019-ben megszakadt körzeti járdafelújítási program, az érsekkerti játszótér minőségi rendbetétele, a városrész parkolási gondjainak és közlekedésének rendezése mind-mind várat még magára. A képviselői munka csakis az egriekkel közösen vezet eredményre: ebben hiszek! Arra kérem a korábbi 5-ös, most 4-es számú körzet lakóit – a Csákóban és a Belváros déli részén élő egrieket -, hogy folytassuk ezt a megkezdett közös munkát. Dolgozzunk tovább együtt a körzetünkért, a városunkért, Egerért. Ehhez kérem a bizalmukat június 9-én — írta Kovács Cs. Tamás képviselő, aki a Csákó és a Dél-Belváros képviselő-jelöltjeként indul újra.