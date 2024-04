Lájer Krisztián vagyok, 29 éves tősgyökeres egri fiatal és Lajosváros lakója. Születésem óta itt élek, ez az otthonom és hiszem, hogy a jelenlegi képviselettől sokkal többet érdemel nem csak ez a városrész, de a benne élők is – írta közleményében Lájer Krisztián, aki független jelöltként indul a Lajosvárosban.

– Dél-Lajosvároshoz hasonlóan ideje, hogy ennek a körzetnek is olyan képviselője legyen, aki elérhető nem csak ötévente, hanem minden nap. Aki ismeri az itt élő embereket, igényeiket és véleményüket. Aki nem politikai tőkének tekinti a képviselőséget, hanem kötelességnek és kemény munkának. Ezért is döntöttem úgy, hogy elindulok a június 9-i önkormányzati választáson, mint a Hatvani hóstyában és Észak-Lajosvárosban élők független képviselőjelöltje. Tudom, fiatal vagyok, de hiszem, hogy éppen a koromból adódó elszántság és lendület lesz az, ami segít majd elérni közös céljainkat. Hiszek benne, hogy az állandó mocskolódás, sárdobálás helyett tisztességes és becsületes munkára van szükség. Hiszem, hogy a pártok acsarkodása helyett függetlenségre, valódi egriségre és egységre, összetartásra van most szükség. Nem ígérek toronyórát lánccal, nem teszek felelőtlen vállalásokat, de azt garantálom, hogy minden egyes nap, amit képviselőként eltölthetek az Önök bizalmából, a körzetemért végzett munkával fog telni. Azon dolgozom majd, hogy helyreállítsam a városrész csapnivaló közbiztonságát, ideje a közvilágítás korszerűsítésének. A mindennapokban jelentkező, hétköznapi komfortérzetet befolyásoló gondok, problémák megoldása nem várhat tovább, a járdák és útszakaszok helyreállítása és egy valódi körzetbéli közösségi tér, egy kutyafuttató kialakítása is mindannyiunknak jár. Dolgozzunk ezekért a célokért közösen! Pártok és politika helyett, függetlenség és munka. Június 9-én kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy Eger újra az egrieké lehessen! – olvasható a közleményben.