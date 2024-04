Az egyesületi elnök, s most már polgármester jelölt legfőbb célja egy élhetőbb Szihalom megteremtése. Ez derül ki legalább is az igen gazdag tartalmú választási kiadványából, illetve az is kiviláglik, hogy olyan közésleti személyiségek támogatják jelöltségét, akik – megválasztása esetén – segíthetik is a közösségi élet minden területét átfogó ígéreteinek a valóra váltását.

Galyasné Dósa Katalin indul a polgármesteri székért Szihalmon

A térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor például azt ígéri, hogy minden erejével segíteni fogja annak érdekében, hogy Szihalom fejlődése még eredményesebb legyen. A képviselő külön is hangsúlyozza, hogy Katalint úgy ismerte meg, mint egy csupaszív, lelkes embert, aki soha nem elégszik meg az átlagossal, sohasem nyugszik bele, ha valami nem jól működik. Lelkét a segítőszándék vezérli, mások élete jobbá tételén fáradozik. Tettre kész ember.

Az általa alapított Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület az egyik legaktívabb és legjobban működő civil szervezet egész Heves vármegyében.

– Katalinról úgy gondolom, hogy ő az az ember, aki képes közösségeket teremteni, mások érdekeit a sajátja fölé, mellé rendelni, s mindezt hitelesen, becsülettel teszi, éppen ezért alkalmas a falu vezetésére is. Eddigi munkáját, a falujáért végzett tevékenységét a helyben élők eddig is értékelték, hiszen megkapta a Szihalom díszpolgára kitüntető címet – fogalmazta meg véleményét Pajtók Gábor.

Ajánlja a választók figyelmébe a polgármester jelöltet Füzesabony polgármestere, Nagy Csaba is, aki közel 10 éves tapasztalattal a háta mögött bizonyára tudja mire van szükség egy település életében ahhoz, hogy fejlődjön.

– Ez számos tényezőből áll. Az egyik legfontosabb az, hogy egy olyan ember vezesse a települést, aki tisztában van azzal, hogy melyek a legfontosabb elvégzendő feladatok, célok, ehhez milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, személye a település életében ne keltsen megosztottságot, de legfőképp a település érdekében dolgozzon – összegezte a "tudnivalókat" a városvezető.

Szavai szerint Galyasné Dósa Katalin személyében egy nagy tudással rendelkező, de emellett tudását tovább fejleszteni akaró hölgyet ismert meg, ráadásul törődik az emberekkel, a hátrányos helyzetűekkel és a gyermekekkel.

– Mindezen tulajdonságai hozzájárulnak ahhoz, hogy Szihalom településnek nagyon jó polgármestere legyen – fogalmaz nagy Csaba.

A polgármesterjelöltről szinte mindent – beleértve a családi és magán életének a közre tartozó részét is – megtudhatunk választási kiadványából. Egyebek között kiderül: az emberekkel való törődés sarkallta arra, hogy 2006-ban – amikor a szihalmi székhelyű egyesületet is alapította – ellátottjogi, majd betegjogi képviselő képzettséget szerezzen.

– Immár 18 éve főállásban ellátottjogi képviselőként dolgozom az Integrált Jogvédelmi Szolgálatnál a Belügyminisztériumban. Munkám során az idősek, sérültek jogait védelmezem. Részt veszek a leendő jogvédők oktatásában, tagja voltam annak a teamnek, akik a Nemzeti Jogvédelmi Stratégiát írták – fogalmaz a polgármesterjelölt.

Szerinte azt, hogy vezetőként mit tud nyújtani valószínűleg jól mutatja a Kis Bocs élén végzett tevékenysége. Büszke is arra, hogy a közhasznú egyesület mára már 480 regisztrált önkéntest számlál, akik közül nagyon sok a szihalmi.