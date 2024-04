Elköszönt nemrég elhunyt tagjától az Egri Szimfonikus Zenekar – írják közösségi oldalukon.

– Megrendült szívvel vettünk végső búcsút pénteken Papp Jánostól, zenekarunk fagott művészétől, aki több évtizedes példaértékű művészi munkája mellett több mint 20 évig az együttes elnöke is volt. Nagyon sokat köszönhetünk neki mindezért. Jancsi rendíthetetlenül küzdött azért, hogy az zenekar minden nehézséget átvészelve, töretlen működés mellett fejlődhessen és közben egy összetartó, jó közösség is maradjon. Megkérdőjelezhetetlen tisztességét, áldozatkészségét, határozottságát, mellyel az együttest kifelé és befelé is képviselte mindannyian nagyra becsültük. Tanárként, művészként, emberként is kiváló és nagyon szerethető volt. Megnyerő modorát, jellegzetes finom mosolyát a tavalyi 60. jubileumi koncertünk alkalmával még élvezhettük. Nem gondoltuk akkor, hogy ez lesz az utolsó találkozásunk. Búcsúzunk most tőle ezzel az ott készült képpel és J. S. Bach 106. “Actus tragicus” kantátájának szabadon idézett soraival: Menj békén, örömmel. Hív az Isten – zárják soraikat.