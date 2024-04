Már egy négyhetes kúra is változást hozhat. A gyógyvizet napi háromszor javasolt fogyasztani, enni két órával a víz bevitele után lehet. Amennyiben a vizet langyosan fogyasztják, akkor nyugtató hatással van a gyomorra. Légzőszervi panaszokra, például száraz köhögésre, tüdőgyulladásra, dohányzási ártalmakra, allergiára, asztmára, hurutos megbetegedésekre és sérült hangszálak gyógyítására is kiváló. Ezekben az esetekben, a kortyolgatás mellett, párologtatás során, belélegezve segít leginkább a Salvus víz. Ventillációs párologtatóval, esetleg szaunavízként alkalmazva is hatékony.

Továbbá ez a gyógyvíz jótékony hatással van a cukorbetegség ellen is. Alkalikus összetételének köszönhetően segíti lebontani a cukrot. Ez a folyamat azért is nagyon hasznos, mert természetes módon a szervezet saját vércukor leadását segíti elő. Rendszeres fogyasztás során akár 17 százalékkal csökkentheti a cukorszintet, mely jelentős állapot javuláshoz vezethet.

A gyógyvízhez bárki hozzájuthat, hiszen sok üzletben, gyógyszertárakban árusítják. Emellett, ahogyan már korábban is írtunk róla, az állandó bükkszéki lakcímmel rendelkezők pedig ingyenesen is hozzájuthatnak.

Már 2018-ban beszámoltunk arról, hogy

Eger,

Gyöngyös-Kékestető,

Parádfürdő, Egerszalók

és Demjén után

Mátraderecskét és annak környékét is gyógyhellyé nyilvánította az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala.

A rangos mezőnyhöz évek óta szeretne szeretne csatlakozni Bükkszék is, ahol már elvégezték a minősítéshez szükséges méréseket.