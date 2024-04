Tóth Ildikó, a GYVKPE alelnöke, szóvivője arról beszélt portálunknak, hogy a polgárőr bázis a közbiztonság javítása és megőrzése érdekében jött létre.

– Azért itt épült fel, mert ez a legveszélyeztetettebb környéke a városnak. Arra törekszünk, hogy egy ügyeleti rendszert alakítsunk ki, s ezzel minden napon legyen itt elérhető polgárőr. Van internetünk, telefonunk, együttműködünk a közbiztonság területén a rendőrséggel, a városrendészettel, közvetlen kommunikációs kapcsolatban vagyunk velük. A bázis a polgárőrök képzésére is alkalmas lesz ezután, mivel ez a saját tulajdonú létesítményünk. Emellett, szeretnénk a körzeti megbízott rendőrnek fogadóórák megtartására helyet biztosítani. Mivel a területen nagyon sok veszélyeztetett fiatalkorú él, a drog elleni küzdelemben felvilágosító foglalkozásokra szakelőadókat szeretnénk meghívni, akik a szerhasználat következményeit ismertethetnék a fiatalokkal a bázisunkon. Az idős embereknek pedig, az áldozattá válás megelőzése céljából tervezzük olyan előadások tartását, ahol megtudhatják, hogy védjék meg az otthonaikat a besurranó tolvajokkal szemben, mit és hogyan tegyenek otthonaik védelmében. A kapunk nyitva áll, bárki fordulhat hozzánk segítségért. Azt ugyanakkor tudni kell, hogy a polgárőrnek önálló intézkedési jogköre nincs. Városrendésszel, rendőrrel szolgálatban kiegészítő tevékenységet végez – a rendvédelmi szervek munkájában segít. Tehát, minden esetben a 112-es segélyhívó számot kell hívni, ha baj van, illetve a városrendészet elérhetősége is megtalálható a weboldalukon. Természetesen, hiszen itt vagyunk, tudunk segíteni, és mi is bekapcsolódunk a védelembe – részletezte Tóth Ildikó.

Az avatószalagot Hiesz György, Kévés Tamás alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője, Juhász János r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője, Völgyi Ferenc, a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint Juhász Gábor, a GYVKPE elnöke vágták át.