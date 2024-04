Egy fotón magabiztosabban szerepelhetünk, ha meg vagyunk elégedve a frizuránkkal. Egy hölgy, akinek szép a haja, magával ragadja nők és férfiak tekintetét egyaránt. A hajápolás az egyik alapvető lépése az egészséges és ápolt megjelenésnek. A megfelelő hajápolási rutin segít megőrizni a haj egészségét, vitalitását és szépségét. Fontos, hogy figyelmet szenteljünk a megfelelő termékek kiválasztására és alkalmazására, valamint az egészséges életmódra is odafigyeljünk, mivel a belső egyensúly is meghatározó szerepet játszik a haj állapotában. Hajápolással kapcsolatos kérdésekben a 28 éves Buglyó Anikó volt segítségünkre. Mint megtudtuk: öt éve van a szakmában, de a fodrászat már gyermekkorában is érdekelte. Később ugyan Anikó sportszervezői szakon diplomázott le az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ezt követően mégis a szépségszakmát választotta.

Buglyó Anikó haj-sztájliszt tuti tippeket adott

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Számára ez az álommunka

– Nagyon hálás vagyok azért, hogy viszonylag hamar rátaláltam az álommunkámra – kezdte Anikó. – Huszonhárom évesen kezdtem el hivatalosan is ezzel foglalkozni, s egyből éreztem: ez az, amit csinálni szeretnék! A szakma nagyon sokrétű, ha bármelyik részét megunom, tudok váltani. A saját szalonomat 2023. szeptemberében nyitottam Egerben és szerencsésnek mondhatom magam, hiszen nagyjából fél év alatt ki is alakult a vendégköröm.

A debreceni származású fodrászt arról is kérdeztük, melyik a kedvenc területe a szakmán belül.

– Az esküvői, illetve alkalmi frizurák állnak hozzám a legközelebb. Kifejezetten női fodrászatot üzemeltetek, azon belül is a balayage hajfestés technika, szőkítés, melírozás tartozik a fő profilomba. Ezek a területek azok, amelyek gyakorlatilag ki is teszik a mindennapjaimat. Hétvégente általában esküvőkre járok, hétköznap pedig a szalonban készítem a festéseket. A balayage egyébként szerintem a szakma egyik legnehezebb része, ugyanis nagyon sok gyakorlást igényel, s számos tanfolyamon kell részt venni ahhoz, hogy valaki jó balayaget tudjon készíteni – szögezte le Anikó, akitől megtudtuk, sok olyan munkája volt már, amiről azt gondolta, nehéz. – Ezek olyan festés korrekciók voltak, amelyeket korábban nem én készítettem, s amelyek általában 5-6 óra munkafolyamatot is lefedtek. Más után javítani nehéz, de sajnos elég gyakori. Mindig egyszerűbb a saját munkánkat frissíteni, mint másét korrigálni, hiszen mindenki más technikát, alapanyagot használ.

Mi balayage festés? Az utóbbi évek nagy slágere a balayage, amely egy francia szó, s magára a festési technikára utal. Szó szerinti értelmezésében sepregetést jelent. Ennél a technikánál a fodrász a tincset ráteszi egy fóliára, és azon végzi a sepregető mozdulatokat, majd bezárja a tincset a fóliába. Hihetetlen lágy színkülönségeket lehet elérni, ami ezáltal sokkal természetesebb hatást eredményez. A balayage bármely hajhosszon kiválóan fest akár rövid, akár hosszú hajról van szó. Számos változata alakult ki az utóbbi években, mint például a babylights, flamboyage vagy az écaille.

Anikó érdeklődésünkre azt is elárulta, az életben arra a legbüszkébb, hogy ilyen fiatalon el tudta indítani saját vállalkozását. Mivel magáról úgy véli, nem egy kifejezetten határozott ember, emiatt azt hitte, világ életében alkalmazottként fog majd dolgozni. Büszkeség tölti el, hogy meg merte ezt lépni.

– Az is boldoggá tesz, amikor látom a vendégeimen, hogy elégedetten távoznak tőlem, jól érzik magukat, jót beszélgetünk, s ez engem is feltölt. Én alapvetően zárkózott ember vagyok, úgyhogy az elején nagyon meglepődtem, mennyire meg tudtak nyílni előttem az emberek. Egy idő után azonban hozzászoktam és én is egyre több mindent meg mertem mutatni magamból.

A szakembert arról is kérdeztük, a Tündérszépek versenyünk jelentkezőinek milyen hajápolási tippeket tudna adni, s véleménye szerint, melyek a hajápolás legfontosabb szegmensei.