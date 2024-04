Évtizedek óta több zenekara is volt és van Hornyák Istvánnak. Az Egri Hajléktalanok Gondozó Háza Ápoló Gondozó otthonának a vezetője már 30 éve dolgozik a szociális szférában. célja mindig is az elesettek támogatása, a hátrányokkal élők felkarolása. Ha nem velük, akkor vagy a családdal vagy gyerekkori szenvedélyével, a zenéléssel foglalkozik. Az egri hajléktalanszálló egyik vezetője jelenleg három formációban is közreműködik: a Superegoban, a Sárbogárban, a harmadik pedig majd kiderül a mai podcastből.

Hornyák István, a hajléktalanszálló egyik vezetője a húrok közé csap

Forrás: Beküldött fotó

