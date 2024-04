Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 1-jén történt Egerben a szomorú baleset, amely során egy ember életét vesztette. Egy robogós éppen akkor hajtott volna át a síneken, amikor a Szilvásvárad felé tartó vonat is arra közlekedett. A motort vezető férfi azonban nem tudott időben lefékezni, így a vonat elgázolta a sofőrt.

Nem feledik Zoltánt, a Homok utcai baleset halálos áldozatát

Forrás: Tények.hu

A környékbeliek elmondása szerint a baleset borzalmas hanggal járt, a hátborzongató csattanást sokan hallották, így egyszerre több ember is odarohant segíteni. Bár azonnal értesítették a mentőket és a tűzoltókat is, a férfin már nem lehetett segíteni – számol be a tragédiáról a Ripost. Úgy tudni, az ütközéstől a motoros több métert repült és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt.