Fontos mérföldkőhöz ér az elkövetkező hetekben a HE-DO és a Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezésében épülő Gyöngyös nyugati elkerülő út építése, adta hírül a Magyar Építők hivatalos weboldala, a magyarepitok.hu. Közlésük szerint közel járnak a befejezéshez a Gyöngyös nyugati elkerülő úthoz épülő új körforgalmak.

Hamarosan befejeződik a gyöngyösi nyugati elkerülő út körforgalmainak építése

A magyarepitok.hu tájékoztatása emlékeztet arra, hogy a Gyöngyös nyugati elkerülő út I-II. üteme egy mintegy 4800 méter hosszú útszakasz, amely a Gyöngyösről Gyöngyöspatára vezető 2406 jelű összekötő utat, illetve a Gyöngyösről Gyöngyöshalászra vezető 3203 jelű összekötő utat köti össze.

– Az elkerülő út Gyöngyös és Nagyréde közigazgatási területén halad át. Az új nyomvonalon három körforgalmú csomópont is épült egymástól nem messze: az első a gyöngyösi barkácsáruház közelében, a második a 3-as számú főút és az elkerülő út csomópontjában, míg a harmadik a Déli Külhatár út és a 3203 jelű összekötő út csomópontjában, az elkerülő út déli végpontjánál. A most zajló kivitelezés részeként megtörtént a 3-as számú főút 500 méter hosszú szakaszának felújítása is – részletezi a weboldal.

A magyarepitok.hu információi szerint a körforgalmú csomópontoknál, valamint a kapcsolódó felújított szakaszoknál már a befejező munkálatok történnek. Ennek során zajlik a végleges tereprendezés, felfestik az útburkolati jeleket, a 3-as főútra épített körforgalomban befejezik a gömbsüvegsort, rendezik a vízszintes és rézsűs felületeket, továbbá elvégzik a füvesítést és a növénytelepítést.

– A 3-as számú főút környezetében kiépülő csomópontot a tervek szerint május végén helyezik forgalomba: ekkortól a közlekedők teljeskörűen használhatják az új útszakaszt. A Gyöngyöst nyugatról elkerülő út átadására később kerül sor. A lapunkhoz eljuttatott összegzés a csomópont építése során felhasznált főbb anyagmennyiségekre is kitért: a töltések építéséhez 24 ezer köbméter földet használtak, beépítettek továbbá 2520 köbméternyi CKT-betonréteget, valamint 5250 tonna aszfaltot, 2500 méter szegélyt és 1215 négyzetméter térkövet – áll a magyarepitok.hu közleményében.