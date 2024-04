A város vezetése idén is meghirdette a környezetszépítő versenyeket. A megmérettetésekre több kategóriában nevezhetnek magánszemélyek és intézmények egyaránt. A városban a jelek szerint ugyanis nemcsak arra figyelnek, hogy a közterületek, a zöldfelületek rendezettek legyenek, hanem igyekeznek a helyieket is arra ösztönözni, hogy szépítsék saját portáikat. Az önkormányzat rendszeresen szervez muskátliosztást, s évente meghirdetik a környezetszépítő versenyeket is.

Jelenleg két ilyen megmérettetésre lehet jelentkezni. A Tiszta, virágos Hatvanért pályázatra idén is több kategóriában lehet nevezni, így díjazzák a lakóházat, a többlakásos lakóépületet, a legvirágosabb erkélyt és a legvirágosabb hatvani intézményt.

A Magyar Örökség díjas országos programhoz ismét csatlakozott Hatvan, így idén is keresik a legszebb konyhakerteket. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a kertművelés hagyományainak őrzésére, továbbá, hogy ösztönözzék a lakosságot, hogy minél többen termesszék maguknak az élelmet. Az idei év témája a növényi sokféleség, így a szakmai zsűri figyelembe veszi majd, hány féle zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény található a portán. Pontozzák egyebek mellett azt is, hogy a megművelt terület milyen esztétikusan, ötletesen van kialakítva, mennyire gondozott. Ennél a versenynél is több kategóriában lehet indulni.

A Tiszta, virágos Hatvanért, és a Legszebb konyhakertek pályázatainak kiírása, illetve a jelentkezési lapok elérhetőek a hatvan.hu weboldalon, vagy igényelhetőek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Mindkét verseny nevezési határideje május 15-e.

