Horváth Richárd megerősítette a városban már korábban szárnyra kapott híreket, miszerint csapatával indulnak a júniusi önkormányzati választáson. A település mind a nyolc körzetében állítanak jelöltet, a polgármesterjelölt pedig ez alkalommal is ő maga lesz.

– A hatvaniak több mint egy évtizede megfogalmazták, milyen értékeket tartanak fontosnak, s azóta támogatják azt a csapatot, amely ezeket képviseli. A törődés, a természetes és az épített környezet megóvása, fejlesztése, a párbeszéd és a közös döntés a város jövőjének irányairól – mindezekre mondtak igent a helyiek. Mi ezen értékek mellett tettünk hitet, s ezek képviseletével folytatjuk a munkát továbbra is – fogalmazott.

Elmondta, hogy a városfejlesztésben is sokat léptek előre. Több nagyberuházás készült el az elmúlt öt évben. Egyebek közt megújult az Ady Endre Könyvtár, az Újhatvani Egészségház, a Dali, felépült a sportcsarnok és a jégpálya, a Kossuth tér pedig új térrésszel bővült. Elsőként vezették be és azóta is fenntartják az út- és járdaprogramot. A közösségi költségvetésben tizenkilenc projekt valósul meg a lakosság javaslata és döntése alapján.

Horváth Richárd szerint a város erősségének megtartásáért meg kellett küzdeni, mivel az elmúlt öt évben egymást érték a krízisek, például a járvány, a gazdasági- és energiaválság, az infláció, továbbá az emelkedő központi elvonások. Ezeket mindenki megszenvedte. Ha nem lett volna ennyire intenzív a városvezetés kapcsolattartása a hatvaniakkal, nem tudták volna jól kezelni a mögöttük álló időszakot.

A városvédők számára kiemelten fontos a közös döntés. Erről szól a Hatvani Konzultáció és a Közösségi költségvetés, ahol a hatvaniak határozzák meg, milyen fejlesztéseket szeretnének és milyen irányba tartson a város – mondta az ismét ringbe szálló polgármester. Leszögezte: a következő önkormányzati ciklusban szeretnénk folytatni az irányt, amit a hatvaniakkal együtt közösen meghatároztak. Tovább szeretnék bővíteni a környezetvédelmi programot, s újabb hangsúlyokat adni a segítségnyújtásnak. Szeretnék megőrizni a városképet, a stabil gazdálkodást. Folytatják az út-, járdaprogramot, tovább lobbiznak az elkerülő útért és a vasút környékének rendezéséért. Folytatják a rendszeres párbeszédet a lakossággal, közösségi tereket hoznak létre és színvonalas kulturális eseményeket, nagy rendezvényeket szerveznek.

– Ha közösségünktől ismét bizalmat kapunk, ugyanolyan alázattal folytatjuk a munkát, ahogy eddig tettük! – zárta szavait Horváth Richárd.

A Hatvani Városvédő Egyesület csapata a június 9-i önkormányzati választáson a nyolc körzetben Tarsoly Imrét, Szinyei Andrást, Lestyán Balázst, Czmorek Piroskát, Smidné Vereb Juliannát, Horváth Richárdot, Kondek Zsoltot és Papp Istvánt indítja az önkormányzati képviselői helyekért.