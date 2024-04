– Ha látogatóba érkezik hozzánk valaki, akkor általában kerülnie kell, mert jó ideje kátyús, időnként járhatatlan az út – mondta portálunknak egy környéken élő nő. – Nagyjából 20 család él a hulladéklerakón túl az utcában. A lerakóhoz és az üzemekhez nehéz járművek járnak, az üzemekből időnként folyik a víz. A tavaly balesetet okozó rács ismét rossz, megint baleset lesz belőle – részletezte a helyi nő az utcabeliek problémáit.

Többen is laknak errefelé Fotó: Huszár Márk

Tavaly a Homok utcai bejárata előtti vasúti átjáróval szemben, az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kukás kocsija kereszt víznyelőre hajtott rá, ami beszakadt alatta, melynek következtében nagyobb mennyiségű olaj folyt a közútra. Az utcában élő nő azt mondja, úgy tudja, a belső elkerülő terve miatt nem nyúltak az úthoz eddig. Azt mondja, csapadékos időben még rosszabb a helyzet mint korábban, nem lehet közlekedni. Egyébként megkezdődött egy fejújítás a Kertész utca és Bornemissza Szakképző Iskola bejárata közötti szakaszon, a beruházás során a megsüllyedt pályaszerkezetet 37 méter hosszan átépítik. Ottjártunkkor már egyes szakaszokon újították az utcát, kátyúztak.

A Homok utca egy része már külterületi, ott is rossz állapotú

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az önkormányzatnál érdeklődtünk erről, hogy az út teljes egészében megújul-e a közeljövőben. Minczér Gábor alpolgármester portálunk érdeklődésére azt mondta, a szóban forgó terület az üzemeken túl külterület.

– A vasúti sín utáni terület több mint 10 éve rossz állapotban van. Téglagyár is működött ott, ez bezárt és átépítés alatt van, két betonüzem is van ott, illetve a városgondozás telephelye is ott található. Nehéz járművek közlekednek ott, illetve valóban folyik a víz az üzemből is, ami télen, a fagyok idején méginkább roncsolja az utat. Kátyúzás be volt tervezve, az út teljes felújítására nincs pénze az önkormányzatnak elkülönítve, ezt nem szavazták meg a képviselők. Az önkormányzat feladata a dűlőutak karbantartása, ezek alap nélküli utak és mart aszfalttal vagy kaviccsal egyszerűbben felújíthatóak. A külterületen élő lakók kérése egyébként nem jogos, de érhető. Ha valaki külterületre költözik, az a saját döntése, mindenkinek tudomásul kell vennei, hogy a közművek és az infrastruktúra az ilyen helyeken nem adott, és nagyobb lakóközösség esetében is időbe telik, illetve a tulajdonosnak kell kiépíteni. Addig szilárd burkolatú út teljes felújítására nem lehet számítani ilyen területeken, míg a város belterületén, központi részeken sincsennek rendben az utak. Közös erővel lehet esetleg ezeket megoldani – mondta az alpolgármester.

Kitért arra is, hogy jó példa például az Iparosok útja, ahol a vállalkozások támogatták az út megújulását, az önkormányzat pedig ehhez plusz forrást biztosított, így készülhetett el a beruházás.