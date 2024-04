– Idén ötödik alkalommal rendeztük meg a Hungarikum Pikniket, régi és új meghívottak is nagy számban érkeztek a völgybe – mondta Soltészné Tarnai Éva, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke és az Ostoros Családi Pincészet egyik tulajdonosa szombaton, a két napos rendezvény első napján. Kiemelte, Eger és az Egri borvidék számára hatalmas megtiszteltetés volt, amikor 2017. márciusában – első vörösborként az országban – az Egri Bikavér megkapta a magyar értéktár csúcsát jelképező hungarikum címet. Az esemény évfordulójára emlékezve és az összefogást erősítve, az Egri Bikavér hungarikum immár negyedik alkalommal látja vendégül az ország neves gasztrohungarikumait Magyarország legnagyobb, egyedülálló történelmi bornegyedében.

Idén 30 hungarikum érkezett a Szépasszony-völgyi piknikre

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A rendezvényen bemutatkoznak a magyarság kulturális és gasztronómiai értékei, valamint az ország kézműves különlegességei. Egy-egy pince fogad be egy-egy kitelepülőt. Csupa hagyományőrző egyesület érkezett, mindenki hírét szeretné vinni a saját büszke hagyományának, termékének, legyen az a karcagi birkapörkölt vagy bajai halászlé. Idén is sikerült nagyobbat álmodni mint az előző években, már 30 hungarikum jelenik meg a programsorozatban. Hosszabb kihagyás után most megint sikerült a Kaptárkő-túrával indítani a programot szombat reggel, beemelve ezáltal egy természeti hungarikumot, a Bükki kőkultúrát. Idén a Borsodi Huszárok is tábort vertek a Szépasszony-völgyben, újdonság a bajai halászlé – sorolta. Kiemelte, hogy abban bíznak, hogy a borünnep után ez lesz Eger második legnagyobb borászati rendezvénye. Mint mondta a borászat és a gasztronómia összefogását fontosnak, elengedhetetlennek tartja, a jó bor és a jó étel nem működik egymás nélkül.