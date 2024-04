A nyuszik futtatója többször is megtelt gyerekekkel, akik boldogan simogatták az állatokat. Pár méterrel arrébb pedig kézműves-foglalkozás várta a családokat. Idén első alkalommal a bajvívást is kipróbálhatták a fiatalok. Simon Tamás a Hatvani Bajvívó Oskola vezetője kiemelte, hogy új tagokat is várnak az oskolába, így szívesen látják azokat a gyerekeket, akiknek megtetszett a hagyományőrző harcmodor.

Timár Dávid, a vadaspark vezetője közölte: a családi napot együtt szervezték a Tourinform Iroda, a Hatvani Szolgáltató Kft., a Hatvani Nőegylet, és a Hatvani Karitatív Összefogás Egyesület munkatársaival. Hozzátette, a jegyvásárlás rendszerét is fejlesztették, ami szintén hozzájárult az esemény sikeréhez. – Nemrégiben indítottuk el az online jegyvásárlás lehetőségét. Az elektronikus rendszer az elmúlt egy hétben is sokat bizonyított, mert a legtöbben már így vásárolták meg a belépőjüket. Ez a látogatóknak is könnyebbség, hiszen gördülékenyebben juthatnak be a park területére – fogalmazott.

Az online jegyvásárlás lehetősége a rendezvény után is tovább működik, így aki a jövőben el szeretne látogatni a vadasparkba, már otthonról is megválthatja a belépőjét.