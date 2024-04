Mint ahogy arról már beszámoltunk, az EVAT egri vagyonkezelő korábban feljelentést tett a Katona téri parkolóház ügyében. Portálunknak adott válasza szerint a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozás érdekeire való tekintettel, az üggyel kapcsolatban további információt jelenleg nem adnak ki válaszuk szerint. Az ügy onnan indult, hogy a parkolóház körül komoly viták alakultak ki, egyrészt azért, mert az EVAT jókora összegért bérli a tulajdonostól az ingatlant, de az veszteségesen üzemel. Tavaly év elején odáig fajult a helyzet, hogy az üzemeltető EVAT hónapokra bezárta az épületet, az önkormányzati veszteségfinanszírozás ugyanis nem érkezett meg a vagyonkezelőhöz. A cég aztán hűtlen kezelésért tett feljelentést 2023 márciusában.

A Katona téri parkolóház ügyében hűtlen kezeléssel kapcsolatban nyomoznak

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Ebben az ügyben a Városgazdálkodási Bizottság több ülést is tartott, ahol az önkormányzat korábbi munkatársait, a parkolóház tulajdonos cég képviselőjét is meghallgatták, illetve Spisák György aljegyzőt is kérdezték. Egyszer például közbeszerzést is kiírtak a parkolóházra, melynek teljes dokumentációja eltűnt valamilyen módon a városházáról. A parkolóház tulajdonosának, az Agria Parkoló Kft-nek a képviselője, Saxinger Balázs elmondta, az önkormányzat korábban kijelölt egy vevőt is a parkolóházra. Az ülésen azt vélelmezték, hogy Mirkóczki Ádám polgármester egy harmadik félnek akarta eladni az épületet. Saxinger Balázs azt mondta, vételi ajánlat 426 millió forintról érkezett, majd a vevőkijelölésben érintett cég megkereste a közbeszerzés leállása után is, akkor pedig 750 millió forintos ajánlattal.