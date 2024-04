Részt vett és fel is szólalt a Vármegyeházán megtartott keddi sajtótájékoztatón a legtöbb pénzt, több, mint 700 millió forintot elnyert Nagytálya község polgármestere. Ugyan ezt a tekintélyes összeget nem éri el a dormándiak támogatottsága, de a 400 millió forintos tétel ugyancsak jelentősnek mondható.

Rajna Kálmán, a település polgármestere portálunknak elmondta: a TOP Plusz keretében pályáztak egy teljesen új egészségügyi és szociális épület megvalósítására.

A faluvezető tájékoztatása szerint helyet kap a létesítményben egy-egy orvosi, valamint fogászati rendelő, a védőnői szolgálat, a házigondozók irodája, hasonlóan a családsegítés irodahelyisége. A létesítményben szeretnének létrehozni egy nappali foglalkoztatót, valamint a gyermekek számára egy éttermet. Az elnyert összeg 400 millió 26 ezer forint. Az építmény az elbontásra váró régi öregotthon helyén lesz – tudtuk meg.

Rajna Kálmán szólt arról is, hogy túl az említett beruházáson van még egy – 110 milliós – iskola energetikai fejlesztés nyertes pályázata is a községnek, ami mellett, a Magyar Falu Programban a temető nagykeresztjét is felújítják.

– Három sikeres pályázattal kezdtük tehát az idei évet, amelyek együttes összege meghaladja a félmilliárd forintot – hangsúlyozta a település polgármestere.

A TOP Plusz pályázaton Mezőszemere 120 millió hat forintot nyert el A(z) Élhető települések című felhívására benyújtott támogatási kérelmével – tudtuk meg Jakab Gábor polgármestertől. Erről a közelmúltban értesítette önkormányzatukat a Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatóságának vezetője.

– Ezen pályázati programban megvalósul egy csapadékvíz elvezető rendszer, amely a korábban elkészült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva oldaná meg a település vízelvezetési korszerűsítését. Ezen pályázatból Mezőszemere két legfontosabb vízelvezető árkának felújítását is megoldanák. Ezek egyike a Bene árok alsó szakasza, a másik pedig a Pacsirta úti árok teljes hosszában – tudtuk meg.