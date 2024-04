– Április 11-e van és mi polgármesterjelöltünkkel 11-en vagyunk. Azt gondolom, hogy a magyar embereknek nagyon fontos ünnep a mai nap – mondta dr. Hadnagy József az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense, fideszes képviselő-jelölt Eger 5. számú egyéni választókörzetében. Mint mondta, a nyelv s a költészetünk mint az összetartozás szimbóluma jelenik meg ezen a napon számukra.

– Arra gondoltam, hogy a kultúrára, az ésszerű párbeszédre és a közösségi alapú fejlesztésre is felhívjuk ezzel a figyelmet, s jelölt társaim mellém álltak ebben. Valós párbeszédre van szükség, s ha a versek átívelnek családokon, barátságokon, hazán, s nemzeteken is, összekötnek minket, akkor talán pozitívvá tudják varázsolni azt az időszakot, amely június 9-ig hátra van. Mi arra akarunk koncentrálni, ami az egrieknek fontos, ami foglalkoztatja őket, minél több pozitív dolgot tenni ez idő alatt is, s ha megválasztanak, akkor a következő években még inkább. Erre esküdtünk föl – fogalmazott.