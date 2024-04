Programajánló 56 perce

Kiállítás, koncert és pulis séta is lesz a hétvégén Hevesben

Ezen a hétvégén is bővelkedünk a programokban Heves vármegyében. Egyebek mellett lesz kiállítás, koncertek és pulis séta is az egri várban. De nézzük is a kínálatot!

Az egri várban pulis sétán vehetnek részt az érdeklődők Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

PÉNTEK Eger: Újragondolt tárgyaim címmel megnyílik Haraszty István kiállítása a Kepes Intézetben. A kiállítást Megyesi Balázs művészettörténész nyitja meg. Kezdés 17 órától. Gyöngyös: Április 26-án rendezik a Ballagók Búcsúját a mátraaljai településen. A hagyományteremtő céllal létrehozott fáklyás felvonulás a Mátra Művelődési Központban kezdődik, gyülekező 19 órától. Az esemény ünnepélyes megnyitója egy órával később, 20 órától lesz. SZOMBAT Eger: Április 27-én több mint 20 gazdi és közel 40 puli kutyagol majd a nemzeti emlékhelyen. A fajtát kedvelő és nevelő csoport célja, hogy minél több egrinek és turistának mutassák meg kutyáikat, ami a legősibb pásztorkutya fajtánk, több mint ezer esztendeje társa a magyar embernek. A puli hungarikum fajta a kilenc magyar kutyafajtával együtt. Az esemény helyszíne az egri vár, kezdés déli 12 órától. Szintén a vármegyeszékhelyen, a Cisztercita templomban a Coro Natissa olasz férfikórus nagyszerű koncertjére várják a zenerajongókat. Az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület elnöke, Varga Miklósné Marika ajándékkal köszönti majd a kórus tagjait: minden fellépő kap egy olasz nyelvű példányt Gárdonyi Géza regényéből, az Egri csillagokból. A kötetet az egri származású Nagy Patricia fordította. A koncert 18 órától kezdődik. Noszvaj: A Tájházszövetség országos rendezvénysorozata a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja. Az eseményhez csatlakozó tájházak országszerte a legtöbb helyszínen, így Noszvajon is ingyenesen várják a vendégeket, szakvezetéssel mutatják be az egyes épületek berendezéseit. Az esemény helyszíne a gazdaház lesz, a megnyitó délelőtt 10 órakor kezdődik. Ugyancsak a településen havi egy vagy két alkalommal különleges borvacsorákra várják a vendégeket az adott hónap jeles napjaihoz kapcsolódóan a Magtár Fogadóban. Az ételeket Bucsek András és csapata készíti. Ezúttal április 27-én lesz lehetőség finomabbnál finomabb ételeket kóstolni. Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Gyöngyöshalász: Ismét megrendezi a Halászi Majálist a gyöngyöshalászi rendezvénytéren. Április 27-én táncbemutatókkal, kézműves és gyermekprogramokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket. A nap kiemelt fellépői között megtalálható Buch Tibor, Mészáros Árpád Zsolt, valamint Szandi és az Apostol Együttes is. Hatvan: A minden korosztályt megmozgató futófesztivál a hagyományokhoz híven idén is elstartol a településen. Gyülekező és indulás a DISZI parkolójából és aulájából. A rendezvényen a részvétel ingyenes. Sarud: Majálist rendeznek a településen április 27-én. Kezdés zenés ébresztővel már reggel 6 órától, majd főzőversenyt rendeznek a Ligetben 8 órától. A gyerekeknek ugrálóvárral és kézműves programokkal is készülnek a helyszínen. Visonta: A településen is színes programokkal, majálissal várják az érdekődőket április 27-én. Az esemény helyszíne a visontai sportpálya lesz, a sztárfellépők között szerepel K. Kevin és a Magna Cum Laude. VASÁRNAP Eger: Ezen a vasárnap is lesz Kisasszonypiac a vármegyeszékhelyen. Az általános élménypiac reggel 7 órakor kezdődik, és egészen 13 óráig várja a látogatókat a Kisasszony út 42. szám alatt. A vármegyeszékhelyen Kátai László szerzői estjére várja az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézete a Líceum 125-ös termébe. A program 18 órakor kezdődik.

