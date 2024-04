Kristóf az első diák, aki vidéki iskolából jutott ki a Közgazdasági Diákolimpiára

Az igazgatónő elmondta: – Iskolánkban tudatosan kialakított és a gyakorlatban is alkalmazott tehetséggondozás folyik. Úgy gondolom, ennek a 3 éves közös munkának köszönhetően Kristóf megérett az országos eredmények „leszüretelésére”. Tizenöt éve vagyok igazgató, de emlékeim szerint ilyen még nem történt, hogy vidéki iskolából vesz részt diák közgazdasági nemzetközi olimpián. Kristóf lesz az első.

Mivel a verseny angol nyelven fog zajlani, Rozmán Éva úgy gondolja, beigazolódik az az iskolai elképzelés, miszerint iskolájuk szakmáinak kétharmadát – az Andrássyban ugyanis oktatnak logisztikát, turisztikát és közgazdaságtant – idegennyelvi specializációval, nyelvi előkészítővel bővített évvel indították. Mint kiderült, az itt tanuló gyermekek már most olyan szinten tudnak angolul kommunikálni, amely feljogosítja őket arra, hogy egy ilyen nemzetközi versenyen elindulhassanak. Kristóf jelenleg még csak B2-es angol nyelvvizsgával rendelkezik, de rövid távú céljai között szerepel a felsőfok megszerzése is. Ezt megelőzően azonban leteszi az emelt szintű érettségit.

Rozmán Éva megosztotta velünk azt is, hogy a diákok célirányos, ágazaton belüli felsőfokú tanulmányaik előkészítése érdekében a szakmai tantárgyakra különösen nagy hangsúlyt fektetnek an Andrássyban. A diákoknak hetente sok szakmai tanórájuk van, ők mégis kiegészítik ezeket a tehetséggondozás keretein belül plusz órákkal. Kristóf eredményéhez kapcsolódva az igazgatónő kiemelte: csak és kizárólag elkötelezett diákokkal és kollégákkal lehet ilyen eredményeket elérni.

– Ahhoz, hogy legyenek eredmények, nélkülözhetetlenek a motivált diákok, akiknek jó az eszük, viszont nem hagyhatjuk ki ezek említésének a tanárokat, akik ott állnak mögöttük, a tudásukat és a lelkesedésüket adják. S kell egy iskola is, amely biztosítja a megfelelő feltételeket, a nyugodt munkát. A tanárok éjszakába nyúlóan készülnek arra, hogy a diákokat olimpia szintre fejlesszék, mint ami ebben az esetben is történt.

Mint megtudtuk: a Közgazdasági Diákolimpia idei versenyfelhívására összesen mintegy 30 település – köztük a vajdasági Zenta és a felvidéki Érsekújvár – csaknem félszáz iskolájából jelentkeztek a közgazdaságtan iránt érdeklődő középiskolás diákok. Közülük a budapesti döntőben 8 település 14 iskolájának 25 diákja mérte össze tudását. Az országos döntő két fordulóból állt: délelőtt egy írásbeli teszten mérkőztek meg egymással a diákok, és közülük a legjobban teljesítő 10 tanuló szóbelizett délután a neves közgazdászokból álló zsűri előtt.

Nemzetközi diákolimpián méretteti meg magát Kettős Kristóf

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heves Megyei Hírlap

Közös sikernek tekinti az eredményt

Kristóftól megtudtuk, felkészítőtanára, Tajtiné Szilágyi Kata rengeteget segített neki abban, hogy ideáig eljusson. Ahogy fogalmazott „nem hagyta, hogy ne foglalkozzon a felkészüléssel”.

– Ha őszinte akarok lenni, az első fordulóra nem készültem teljes erőbedobással, ettől függetlenül Tajtiné Szilágyi Kata tanárnővel nagyon sokat gyakoroltunk – kezdte Kristóf. – Amikor kiderült, hogy bejutottam az elődöntőbe, a korábbi évek feladataiból gyakoroltunk és átnéztük a lehetséges témaköröket. Tanárnő mindenben segített nekem, amiben csak tudott, olyan részletességgel készített fel, hogy nagyon megkönnyítette a dolgomat. Volt például egy teljes nap, amikor nem kellett bemennem az órákra, végig a versenyre készültünk. Az országos döntőbe egyébként közel harmincan jutottunk be. Az írásbeli forduló után a csapat leredukálódott tíz főre. Ezt követte egy szóbeli számadás. Tételt kellett húzni, amelynek témáját a bizottság előtt kellett előadni. Az én tételem témája a technológiák hatása a bankrendszerekre volt. Ismertetnem kellett a hitelintézetek előnyeit, hátrányait, valamint a kriptovaluták hatásait a monetáris politikára.

Kristóf érdeklődésünkre elárulta, egyáltalán nem számított rá, hogy bejut a legjobb öt közé, ugyanis mint mondta: a többi versenyző nála sokkal tapasztaltabb volt.

– A versenytársaim már felsőbb évesek voltak, régebb óta tanulják a szakmát mint én. Többektől hallottam, hogy hétvégente külön iskolába járnak, ahol kifejezetten ezt tanulják, emiatt sem gondoltam volna, hogy ilyen jó eredményt fogok elérni.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért esett a választása a közgazdaságtanra. Kristóf megosztotta velünk, hogy édesanyja is az Andrássyba járt, családjából kiindulva számára is mindig szimpatikus volt a pénzügyi, banki világ.

– A szüleim tanácsolták, hogy ha ezzel a területtel szeretnék foglalkozni, akkor mindenképpen ezt az iskolát válasszam – emlékezett vissza. – Ráadásul az sem utolsó szempont, hogy itt a nyelvi képzés is igen erős, emiatt esett az Andrássyra a választásom, amit egyáltalán nem bántam meg. A későbbiekben is ezzel tervezem foglalkozni egyetemi szinten, s ezen a területen szeretnék elhelyezkedni.

Kristófra nagy megmérettetés vár ősszel, az olimpia ugyanis szeptemberben lesz megtartva Görögországban, s angolul fog majd zajlani. Kristóf közös sikernek tekinti az elért eredményt és nagyon hálás felkészítőtanárainak: Tajtiné Szilágyi Kata, Pásztor Krisztián, Ferenczné Bálint Klaudia és Mackó Mónika tanároknak. Elárulta továbbá azt is, hogy otthon nem igazán szeret készülni, lustának tartja magát, tanárai azonban folyamatosan ösztönözték és nem hagyták, hogy könnyelműen vegye a felkészülést. Szülei is nagyon büszkék Kristófra, édesanyja a versenyre is elkísérte. A fiatal tehetség szabadidejében sok időt tölt a barátaival, barátnőjével, szeret sorozatot nézni, számítógépes játékokkal játszani, de természetesen otthon is próbál annyit segíteni, amennyit csak tud.