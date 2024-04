Az említett sokszínűség "lehanyatlásának" okát megérteni segítő kulcsmondat valószínűleg Nagy Attila szájából hangozhatott el először szűkebb sajtós környezetemben. Azt találta mondani – már a TV Eger vezetőjeként –, hogy a televíziózás nem szól másról, mint arról, hogy készíteni kell valamiféle "műsorocskát" amit a reklámok közé beilleszthetnek. Elnézve a mai műsorfolyamokat, tökéletes jóslattá lett ez a gondolata. Egyúttal annak is magyarázata, hogy a gazdaságos működés feltétele részben a hirdető, másrészt a műsorfogyasztó. Amennyiben a piac nem bírja el a kettőzéseket, bizony ki is végzi a duplikátumok valamelyikét.

Ennél a pontnál el is érkeztünk ahhoz az ezredfordulót két évvel megelőző pillanathoz, 1999. február 1-jéhez, amikor a két megyei nyomtatott napilapból egy lett. Huszonöt év távlatából, és mindig is vállalkozói szerződéssel, külsős munkatársként – tehát bizonyos értelemben kívülről szemlélve – azt kell, hogy mondjam: a nyomtatott és szabad újságírás "aranykorszaka" kezdődött ekkor el, közel 30 ezres előfizetői példányszámmal az Axel Springer égisze alatt.

Megyénként külön-külön kiadók és lapszerkesztőségek működtek ekkor, az AS az ország hét megyéjének napilapját adta ki. Szűkebb pátriánkban ez időben Kiss Sándor vezette a kiadót, a főszerkesztő pedig Stanga István volt. Maga a kiadó és a szerkesztőség mai léptékkel mérve egy monstre szervezet volt, úgy 60-70 embert biztosan foglalkoztatott, miközben külön irodája volt Gyöngyösön és Hatvanban, de Egerben is nyitott egy plusz irodahelyiséget a Barkóczy utcai mellé a Széchenyin.

Tíz évig tarthatott körülbelül még az a "boldog" állapot, hogy minden megyei napilapnak önálló kiadóvezetése volt. Kiss Sándort Perjési Attila, majd Fodor Beáta váltotta ezen a poszton. Utóbbi egy ideig főszerkesztőnk is volt. Apropó, főszerkesztő! Ennek a legfontosabb státusnak negyedszázados Hírlapos időszakom idején több birtokosa is volt. Stanga Istvánt egy olyan céges átszervezéskor, amikor minden megye máshonnan kapott főszerkesztőt Varga Ottó váltotta. Őt a Szolnokról érkező Laczi Zoltán követte, majd ismét Stanga István következett. F. Molnár Attila jött a sorban Szolnokról röpke két hónapra, utána Fodor Beáta, majd Porcsin Zsolt, akit a mostani főszerkesztő, Kühne Gábor váltott.

De nem csak főszerkesztőkkel, hanem szerkesztőkkel is dolgozik együtt az ember fia, ha már újságírásra adta a fejét. A Hírlapnál konkrétan előbb csupa férfiemberrel: Havas András, Kühne Gábor, Suha Péter, Szalay Zoltán, Szilvás István. A listából az is kitűnik, hogy az ABC rendbe történő állítást is gyakoroltam. A pálya elnőiesedésének lehet az az egyik jele, hogy a mai szerkesztők lányok, pontosabban asszonyok: Gidai Zsanett, Guti Rita, Palágyi Edit. Dícsérni, kritizálni a fenti listából senkit sem fogok. A maguk módján mesterei a szakmának, nem véletlenül kerültek az őket megillető "polcra".

Apropó: elnőiesedés. Ez a tendencia jellemzően az online újságírás megerősödésével, úgy is fogalmazhatok, felülkerekedésével vált igazán erőssé. A 2007-es online kezdetekkor még kettő az egyhez volt a férfi-nő arány (Lovász Anikó, Sike Sándor és Suha Péter alkották a heol.hu csapatát), mára ez már az ellenkezőjére fordult. A 17 évvel ezelőtti, a Trinitárius utcai épületbe való költözést megelőzően négyszemélyes irodákban dolgozhattunk újságíróként a Barkóczyn. Az egri társaság női szakaszát a Barta Katalin, Négyessy Zita, Szuromi Rita trió míg a férfiakét a Budavári Sándor, Kovács János, Mentusz Károly és jómagam alkottuk.

Külön iroda nélküli jövés-menésben voltak a fotósok: Gál Gábor, Lénárt Márton, Ötvös Imre, Perl Márton, Pilisy Elemér. Külön szobája volt ugyanakkor a Fesztbaun Béla vezette sportrovatnak, benne Bajzát Ráfaelnek, Bódi Csabának, később Sike Károlynak. Ennél a pontnál kell levonni azt a tanulságot is, hogy Felsőtárkány a sportújságírás egyfajta bölcsője, hiszen a két tárkányi, Bajzát Rafi és Sike Karcsi mellett az ugyancsak őstárkányi Budavári Sándor is sportújságíróként – sőt rovatvezetőként – ténykedett előbb, s jómagam is a sportrovatnál kezdtem a Napnál.