A verpeléti születésű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő, Kovács Kati volt a vendége a Duna délutáni magazinműsorának, ahol az előadóművész fontos személyes tárgyairól mesélt. Kovács Kati korábbi interjúiban gyakran emlékezett meg édesanyjáról, akinek köszönhetően fordult a zenei pálya felé.

– Otthon állandóan rádiót hallgatott, folyton szólt a zene, én pedig szinte szünet nélkül énekeltem – idézte fel meghatározó gyermekkori emlékét. Mint megtudtuk: édesanyját idézi a mindkettőjüket ábrázoló, emlékérmet rejtő, kicsi vésett fadoboz, amelyet egy rajongója készített neki, s amit a műsorban elérzékenyülve mutatott meg.

– Édesanyám gyakran kísért el műsorokba, felvételekre, utazni is nagyon szeretett, ezt is tőle örököltem – mondta a Családi körben Kovács Kati, és a nézőknek meg is mutatta az édesanyja emlékét megidéző becses tárgyat. A művésznő azt is elárulta, hogy hárman vannak testvérek, de ő volt az egyetlen, akit vonzott a zenei pálya.

A műsorban megosztotta továbbá azt is, hogy bár saját bevallása szerint nem tud főzni, mert sosem volt ideje megtanulni, mégis az ételekhez, az étkezéshez kötődnek a számára kedves emléktárgyak. Az adásban megmutatta a három pici, édesanyjának Japánból ajándékba hozott villát, valamint egy kést és villát tartalmazó étkészletet, amelyet még a Szovjetunióban vásárolt.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.