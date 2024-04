Felhívta a figyelmet arra, hogy vége azoknak az időknek, hogy felügyelet nélkül lehet hagyni az értékeket. Megemlítette, a Béke utcán két autót is látott, amelyeket lehúzott ablakkal, vagy táskával a hátsó ülésen hagytak ott tulajdonosaik. Felidézte azt is, hogy voltak, akik kétmillió forintos kamerát, vagy 180 ezer forintos csavarbehajtót hagytak nyitott autójukban, látható helyen. Mindenkinek védenie kell értékeit, hogy nyugodtan tudjon pihenni. Ha kutya kell, tartson kutyát, vagy szereljen föl kamerát, esetleg beszéljen a szomszéddal, figyeljen a házára, amíg ő nincsen otthon. Mint mondta, kellenek térfigyelő kamerák, amelyek objektív bizonyítási eszközök. De elengedhetetlen az is, hogy az itt élők figyeljenek egymásra. Nemrég történt, hogy egy bűncselekmény kapcsán a rendőrök két óra alatt találtak három szemtanút is, akik nem szóltak sem a sértettnek, sem a rendőrségnek arról, hogy mit láttak. Beszélt arról is, hogy azok lesznek leginkább áldozatok, akik legkevésbé számítanak rá, őket verik át csalók. Kérte azt is, hogy ha történik valami, ne három hét múlva értesítsék arról a rendőrséget. Erre Bódi Zsolt azzal reagált, a terménybolt feltörése után neki onnan származó szalámit kínáltak eladásra, a rendőrök mégis két nap múlva jöttek ki hozzá.