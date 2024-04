Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és szakmai támogató partnerei idén immár 13. alkalommal hirdették meg a Közlekedik a család közlekedésbiztonsági vetélkedőt, adta hírül a gyöngyösi városháza. A közleményük szerint a vetélkedő vármegyei döntőjét a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága Gyöngyösön, a Sándor Autóházban szervezi meg május 25-én. A Heves vármegyei döntőre május 10-ig lehet jelentkezni.

A közlekedésbiztonsági vetélkedő fődíja egy Skoda Scala (Illusztráció)

Forrás: Sutterstock

– Ha ön és családja szereti az izgalmas kihívásokat, az újdonságokat, és legalább az egyik szülő rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, a másik remekül kerékpározik, akkor csatlakozzanak a Közlekedik a család népes csapatához, és regisztráljanak az idei versenyre. Ha sikeresen szerepelnek a gyöngyösi vármegyei döntőn, és bejutnak a döntőbe – amihez szükséges a KRESZ naprakész ismerete – akkor 2 napon keresztül élvezhetik a mókás, kihívást is jelentő feladatokat, élménydús programokat Pécsen és környékén augusztus 24-25-én. A verseny fődíja egy Škoda Scala személygépkocsi. A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. Most a legeredményesebb iskolát is díjazzák. Vegyen részt a versenyen, és a legtöbb résztvevővel rendelkező iskola akár 500 ezer forint értékű iskolaszert nyerhet – áll a versenyfelhívásban.

A versenyre jelentkezés részletei és további információk a kozlekedikacsalad.hu oldalon olvashatók.