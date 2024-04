Lázár János építési és közlekedési miniszter is jelen volt Egerben, amikor a városi Fidesz-KDNP pártszövetség polgármesterjelöltje Vágner Ákos és képviselő-jelöltjei bemutatkoztak csütörtöki rendezvényükön. Mint ahogy arról már beszámoltunk, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő kiemelte, Vágner Ákost jó ideje ismeri, abszolút hiteles, megbízható jelöltnek tartja, olyan embernek, akivel vállalkozna egy nehéz küldetésre is. Kifejtette, hogy a sajtóhíresztelésekkel ellentétben a pártszövetség összetart, sértetlen Egerben is. Röviden arra is reagált, hogy Eger városvezetése az elmúlt hetekben az országos sajtóban is téma volt.

Szolgálnák a várost

Vágner Ákos elmondta, hogy a jelöltség elfogadásán egy ideig gondolkodott, de helyiként jól látja, érzi, hogy a város problémákkal küszködik, ezért is vállalta el a felkérést. Kamarai múltja után pedig hiányzott neki a közszolgálat. Elmondta, ha megválasztják, cégének irányítását másra hagyja, ezzel kapcsolatban kiemelte, úgy látja, a politikában rendkívül fontos az anyagi függetlenség ahhoz, hogy jól végezhesse a munkáját.

– A széthúzó erők kioltják egymást, a város stagnál, a jelenlegi képviselők a város érdekei elé helyezik egyéni érdekeiket. Ezen közösen tudunk változtatni a választáson. Új politikai kultúrát szeretnénk meghonosítani – mondta, hozzátette, a lokálpatriotizmus, a párbeszéd és a szakmaiság lesznek ennek hangsúlyos elemei, majd ismertette „ béke és fejlődés ” 7 pontos programját.

Visszaadjuk Egert az egrieknek, kiszabadítjuk a várost és cégeit a viták és egyéni érdekek fogságából. Nem urai, hanem szolgái leszünk a városnak. Átfogó 5 éves út és járdafelújítási programot indítunk. Rendet teszünk a közlekedésben. Marad az 1000 forintos éves bérlet, de az utazás minőségén javítani fogunk. Csökkentjük a dugókat, felszámoljuk a parkolási káoszt, 500 új parkolóhelyet létesítünk. Biztonságos Eger: felállítjuk az egri városőrséget, továbbfejlesztjük a városi kamerarendszert. Hadat üzenünk a bűnözésnek és a drognak. Tiszta, rendezett Eger: a füvet lenyírjuk, az avart összeseperjük, a havat eltakarítjuk. Lendületbe hozzuk a várost: a következő 5 évben 50 milliárd forint plusz forrást hozunk Egerbe, hogy sereghajtóból éllovasokká válhassunk. Versenyképes gazdasági környezetet alakítunk ki, ezáltal megteremtjük a feltételt a fiatalok megtartására, és a minőségi kulturális és sportélet számára.

Ezt követően bemutatkoztak a jelöltek is: azaz az 1-es körzetben Gömöri László, akiről elhangzott, lajosvárosi fertálymester, a helyi egyházközösség tagjaként most is a városrész fejlesztéséért dolgozik, de szeretne még többet tenni érte. A 2-esben dr. Rák Sándorné egykori középiskolai tanár, aki a helyiekkel együttműködve dolgozna, kapocs lenne a városvezetés és a körzetben élők között, azt vallja egy képviselőnek mindig elérhetőnek kell lennie. A 3-asban Majorosné Juhász Eszter, aki egészségügyi szakember, lokálpatrióta és jól látja a megoldásra váró feladatokat és a nyílt kommunikációban hisz. A 4-esben Hrabóczky Zsolt, aki elmondta, elkötelezett a város ügyei iránt, a helyi közösség egyik fontos tagja. Az 5. választókerületben dr. Hadnagy József az egri egyetem szociálpedagógia tanszékének vezetője a jelölt, a roma szakkollégium egyik létrehozója. A 6-osban Csákvári Antal a képviselő-jelölt, aki több mint 30 éve dolgozik már a városért, korábban számos beruházás valósult meg munkája nyomán. A 7-esben Gulyás László, a zeneiskola igazgatója a Fidesz-KDNP által támogatott jelölt a versenyképesség biztosítása miatt vállalta a felkérést. A 8-asban Molnár Tibor képviselné a Felsőváros lakóit, aki szeretné megoldani a helyiek problémáit, tiszta, biztonságos környezetet szeretne. A 9-esben Gál Judit óvodavezető, aki szintén volt már a közgyűlés tagja, parkok, óvodák, épültek és a garzonház is megújult a képviselősége alatt. A 10-esben, vagyis Felnémeten pedig Balázs Gábor, aki azt mondta, azt egyik legfontosabb feladta a közbiztonsági problémák megoldása.

Egységben az erő

Lázár János miniszter és Vágner Ákos kerekasztal beszélgetésével folytatódott az este, illetve kérdésekre is válaszoltak. Ennek során Lázár János arra kérte a fideszeseket, hogy „térjenek magukhoz és fogjanak össze”.

– Tegyék félre a korábbi sérelmeket, ne nézzenek hátra csak előre! Változást csak Vágner Ákos és csapata fog elérni, a polgármester leváltására csak Vágner Ákos képes. Aki ellene indul, az a baloldalra szavaz, azt erősíti és az hiba – mondta, majd nagyvonalúságot, összefogást és együttműködést kért, hozzátette, nehéz 2 hónap van a Fidesz mögött, meg kell küzdeniük a bizalomért, a belső feszültséget félre kell tenni, hogy helyben egység legyen.

Kiemelte, sok a Fidesz szavazó a városban, felidézte, Habis László – akinek érdemeit is méltatta – csupán 800 szavazattal maradt alul a mostani polgármester, Mirkóczki Ádámmal szemben.

– Azt látom, Vágner Ákos erőskezű gazdasági szakember, akitől lehet azt várni, hogy a város ügyeit rendbe tegye. 800 szavazattal megválasztottak egy olyan embert, aki elsőre jónak tűnt, de 5 éve nem történt semmi, a város zsákutcába került. Kétféle politikus van, aki tenni akar és aki lenni akar. A mostani városvezető csak polgármester akar lenni – fogalmazott. Kitért arra is, hogy szétesett a közgyűlés, miközben Eger és az ország északi része egy fontos régió, azt mondta, az ország sikerességéhez kell Eger is.

– Soha olyat nem láttam hogy egy önkormányzat kap 11 milliárd forintot a kormánytól és visszautalja – említette a Modern Városok Program (MVP) helyi végkimenetelét. Elmondta, a délután folyamán egyeztetett Vágner Ákosékkal és jól látja, a 24-es és 25-ös utak forgalmát ki kell vinni a városból, majd említette az elkerülő út megépítését, illetve a tervezett Intermodális Csomópont fontosságára is kitértek, ami egyébként az MVP része volt.

Háború, messiások és a kegyelmi ügy

Lázár elmondta, úgy látja, az országgyűlési választáson szép eredményt ért el Pajtók Gábor, mostanra viszont a háború és béke kérdése felértékelődött.

– Régen tapasztaltuk már meg milyen, ha a háború naponta elhangzik a sajtóban. Az öregek nem lehetnek biztosak abban, hogy a gyerekeik és az unokáik nagyobb biztonságban fognak élni mint ők. Mi sem lehetünk biztosak ebben. Látom a felelősséget, ami Orbán Viktor miniszterelnök vállát nyomja, ha a béke oldalára áll, akkor árulónak kiáltják ki Brüsszelben. Mi egy olyan nemzethez tartozunk, ahol mindenki veszített valakit a XX. században. Egy millió embert vesztettünk a két világháború alatt. Az uniós választásnak is tétje a béke. Mikor feltűnnek a messiások, az mindig arról szól, hogy háborús kormánya legyen-e az országnak – mondta, hozzátette, ma már nem is titkolják a nagyhatalmak, hogy mennyi pénzt kapnak a különböző politikai szereplők dollárban.

Beszélt a kegyelmi ügyről is, amely, mint fogalmazott, sebet ütött a közösségükön.

– Van aki azért szavaz a Fideszre, mert jobban él mint korábban, de nem csak érdekben, hanem értékben is gondolkodnak a fideszesek. Összetartozás is ilyen, családhoz tartozunk, nemzethez tartozunk. A kegyelmi ügyben a családhoz tartozásunk sérült. Egyetlen, gyerek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében sem lehet kegyelmet adni. Aki kegyelmet ad egy ilyen ügyben, az nem való fölénk, de közénk sem – mondta a miniszter, majd azzal folytatta, hogy a korábbi köztársasági elnök úgy ment el, hogy nem magyarázta meg, miért adott kegyelmet. Ennek az egész helyzetnek volt a következménye az is, hogy a volt igazságügyi miniszer exférje színre lépett.

– Atombombát ígért és vízipisztolyt lett belőle – monda róla, majd kitért arra is, hogy „10 éve a Fideszben próbálkoznak egy generációváltással”, de „nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni”

Vágner Ákos felvetette az uniós források kérdését is, Lázár elmondta, a globalisták eltüntetnék a különbséget nemek, társadalmi csoportok között, miközben ők nemzetben gondolkoznak.

– Európában sehol máshol nincsenek ilyen családi kedvezmények – mondta a miniszter, majd arról is beszélt, hogy úgy látja, Brüsszel mindent le akar szabályozni és cselédsort szánnak a nemzetnek a globalisták. Egy migrációs paktummal kapcsolatos kérdésre elmondta, hiszi, hogy a keresztény európai államok felhígításán, meggyengítésén dolgoznak. A keresztény gondolkodásmód szerinte abban nyilvánul meg, hogy ki mit gondol jóról és rosszról, s attól, hogy valaki nem jár templomba, még ugyan az gondolja ezekről.

Közbiztonság, utak és közlekedés

A közbiztonság kérdése is szóba került. Egy felszólaló elmondta, hogy Molnár Tibor képviselőjelölttel már egyeztetett, igény lenne egyfajta polgárőrségre, de ehhez forrás is kell. Múlt héten minden napra jutott 2-3 bűncselekmény a Felsővárosban a hozzászóló szerint.

– Összességében Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa. Ha emlékeznek több mint egy évtizede még romagyilkosságok is voltak. 2010 után radikálisan visszaesett a bűnözés, Egerben az ötödére. A rendőrség munkáját egy polgárőrség, városőrség nagyban tudja segíteni – utalt Vágnerék programjára.

Vágner Ákossal kitértek arra, hogy Felnémetet és a Felsővárost érintik leginkább a folyamatos, apró de a lakosság számára rendkívül bosszantó bűncselekmények. Vágner kiemelte, hogy számítanak majd Hadnagy József képviselő-jelölt szakértelmére is a roma integráció területén.

A térség közlekedésfejlesztésével kapcsolatban s akadt kérdés, Lázár elmondta, 31 ezer kilométer nem 4 sávos út akad, melyeknek fejlesztése folyamatos feladat. Elmondta az Eger-Szilvásvárad út fejlesztése abban a minőségben, ahogy ő elvárja 4 milliárd forintba fog kerülni. Azt mondta, Vágner Ákossal az úthálózatról is egyeztetek már, vázolta a jelölt a problémákat.

– Pajtók Gábor és Vágner Ákos ki fogja tudni járni, hogy a helyiek és a turisztika szempontjából is fontos útfelújítások megvalósuljanak – mondta, majd kérdésre beszélt a tömegközlekedésről is. Azt mondta, olyan személyszállításról szóló törvényt mutatna be, ami rögzíti, hogy kinek, mire van joga, például, hogy egy állampolgárnak joga van ahhoz, hogy napi 3-4 alkalommal oda-vissza eljusson a járási központba. Elmondta, hogy látja az egyenetlenségeket, s a Volán-MÁV integráció teljesülését követően minden vármegyébe ki fog nevezni egy közlekedési főnököt, aki a jogos minimumot biztosítja, ezen felül pedig a helyi igényeket is az igazságosság jegyében, hiszen Budapestről nem fogják tudni, mi a helyi igény. Mint mondta, többet kapnak a nagyvárosok agglomerációi, kevesebbet a kistelepüléseken elő emberek, s ez így nem fair.

Kérdezték a szennyezett, ukrán élelmiszerekről is. Erre az mondta, sajnos 2023-ban az ukrán gabonakészletek megindultak Európa fele, lenyomva a magyar árakat, ami elfogadhatatlan a magyar gazdák szempontjából és a földtulajdonosokra is rossz hatással van.

– Magunknak okozunk óriási kárt, ha Ukrajna korlátozások nélkül lép be az unióba. Használnak olyan anyagokat, ami hosszú évtizedek óta tiltott vegyszernek minősül az EU-s országokban – mondta, majd azzal folytatta, az sincs rendben, hogy a nyugati üzletláncok nálunk más minőséget pakolnak a boltok polcaira.