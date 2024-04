Négy kiállító közreműködésével szerveztek LEGO kiállítást Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Hatalmas modern városokkal és azok mozgatható részleteivel, történelmi diorámákkal, humoros jelenetekkel, mese- és szuperhősök karakterekkel találkozhattak az érdeklődők akik ellátogattak az egész hétvégés kiállításra.

Lego kiállítás az egri Forrásban

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Jelen voltak a monumentális művek építői is, akikkel a helyszínen személyesen lehetett beszélgetni a művekről, de akár szakmai tanácsot is nyújtottak. Az interaktív kiállítás egyik főszervezője, Falusi Zoltán elmondta portálunknak hogy ez egy vándorkiállítás, amivel országszerte több városban is megfordulnak, két évvel ezelőtt már voltak egyszer Egerben is.

– Igyekeztünk más építményeket hozni, mint a legutóbbi alkalommal annak érdekében, hogy minél több mindent tudjunk mutatni a közönségnek. Ebben a szakmában mind máshogyan dolgozunk, az új kiállító, Gábor például igyekszik teljes mértékben lemásolni a valóságot, ez látszik az osztrák házain és a szilvásváradi építményén is. Én azonban a másik részről nem törekszem arra, hogy minél jobban a valósághoz hasonlítson a munkám, hanem sokkal inkább a LEGO figurákhoz próbálom igazítani a városokat – mesélte Falusi Zoltán, szervező, akinek több munkáját is láthatták a látogatók, például a Star Wars, a safari és a strand ihlette építményeit is.

Elmondta, fontos, hogy valamilyen szinten a valósághoz ragaszkodjanak és ne kizárólag fiktív munkákat készítsenek, hiszen a közönség szereti belelátni a saját életét a LEGO világba.