A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága tette közzé Facebook oldalukon, hogy lehetőséget kínálnak a lillafüredi Szent István-barlang Fekete-termének látogatására és az ottani kikapcsolódásra. Mint írják, a közel 100 százalékos páratartalmú, állandó 10 °C körüli hőmérsékletű, mikrobiológiai szempontból csaknem steril, azaz por-, csíra- és allergénmentes közeg kiváló lehetőséget biztosít a nyugodt relaxációhoz. A barlangi környezet nemcsak a légző szervrendszerre fejtheti ki jótékony hatását, de nyugtatólag hathat az emberi idegrendszerre is.

A lillafüredi Szent István-barlang Fekete-terme várja a látogatókat

A Szent István-barlangban található Fekete-terem látogatásáról már a Barlangok Hónapja rendezvénysorozat nyitóeseményén is szót ejtett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Ez az egyedülálló barlang, amit évente 50 ezren keresnek fel, a különleges cseppkőképződmények miatt az ország legrégebbi gyógyhelye címmel is rendelkezik. Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság adatai szerint Miskolc-Lillafüred 1935-ben kapott klimatikus gyógyhely minősítést, melyet 1985-ben, majd 2008-ban megújítottak. A Fekete-terem elnevezésű szakaszát pedig 1991-ben gyógybarlanggá is minősítették.

A lillafüredi Szent István-barlang Fekete-terme gyógyhatású

A barlang a gyógyhatását annak köszönheti, hogy a barlangi levegő mikrobiológiai szempontból csaknem steril, azaz por-, csíra- és allergénmentes közeg. Ehhez hozzájárul az állandó 10 fok körüli hőmérséklet, a 100 %-os páratartalom és nem utolsó sorban a barlangi környezet nyugtató hatása az emberi idegrendszerre. A látogatók előtt egyébként elzárt Fekete-teremben 20-30 fős csoportok pihenhetnek, regenerálódhatnak 1-2 órás benttartózkodással. A 90-es évektől kezdődően barlangterápiás foglalkozásokat is tartottak odalent, de a Covid világjárvány óta ez a lehetőség kihasználatlan.