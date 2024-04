Nemrégiben indította örökbefogadási programját az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad. A napokban arról adott hírt a szervezet, hogy az egyik lipicai csikónak már van is „nevelőszülője”. Tulipan IX-16-ot meg is látogatta az a fiatal pár, akik segítik a nevelkedését.

Már örökbe is fogadták az egyik Tulipán csikót

Forrás: Állami Ménesgazdálkodás Szilvásvárad/Facebook

Zajácz Melániától megtudtuk, szívében a lovak mindig is különleges helyet foglaltak, foglalnak el. Gyermekkorában is érdeklődött irántuk, a lovas sport is vonzotta, de sajnos nem engedhette meg magamnak, hogy teret engedjen az egyik legnagyobb „szerelemnek” az életében.

- Amióta saját önálló keresettel rendelkezem, rendelkezünk a férjemmel, ugyanolyan gyermeki lelkesedéssel vágtam bele a lovassport világába. A lovak iránti végtelen szeretetem az oka annak, hogy örökbe fogadtam, fogadtuk ezt a csikót. Hogy miért pont őt? Mert első látásra megfogott, és így a választásom őrá esett – mesélte el a történetet Melánia.

Saját lóra azonban egyelőre várnia kell, nemrég vásárolt otthonukat felújítják, de távoli terveikben szerepel az otthoni lótartás is. Természetesen csak abban az esetben, ha minden körülményt és feltételt a tartására tökéletesen biztosítani tudnak.