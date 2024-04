Április 6-ig lehet kedvezményesen nevezni az április 13-án megrendezésre kerülő Mátrabérc Teljesítménytúrára, illetve annak rövidebb távú etapjaira, tájékoztatta portálunkat Molnár Tamás, a nagy hagyományokkal rendelkező eseményt szervező Hanák Kolos Turistaegyesület elnöke. Mint portálunknak elmondta, nevezni csak online lehet a Matraberc.hu weboldalon, erre egyébként április 12-ig, illetve az engedélyezett létszám beteltéig van lehetőség.

A tavalyi Mátrabérc résztávja, a Hanák Kolos Teljesítménytúra résztvevői elrajtolnak Kékesről

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Mátrabérc Teljesítménytúra útvonala

– A Mátrabérc Teljesítménytúrát 1987 óta szervezi turistaegyesületünk. Útvonala a Mátra fő gerincén vezet, 99 százalékban erdei utakon. Kelet-nyugati irányban végighalad az egész hegységen. A hosszú távot magyarországi viszonylatban nagy szintemelkedés nehezíti. Háromnegyede gerincút, pompás kilátásokkal. Az 55 kilométeres Mátrabérc rajtja Sirok-Kőkútpusztán lesz reggel 6 és 7 óra között. Többek között Kékestető, Galyatető, Ágasvár és Mátrakeresztes érintésével kell az indulóknak Szurdokpüspökibe érni legkésőbb 20 óráig. A Hanák Kolos Teljesítménytúrát 1991 óta szervezzük a Mátrabérc Teljesítménytúra résztávjaként. Útvonala Kékestetőtől nyugati irányban a Mátra fő gerincén vezet, végig erdei utakon. A közepesen hosszú távot nagy szintemelkedés és helyenként sziklás terep nehezíti. A táv több mint háromnegyede szintén gerincút, nagyszerű kilátásokkal. A rajt Kékesen lesz reggel 8 óra 30 és 9 óra 30 perc között. A cél itt is Szurdokpüspöki, a 35,9 kilométert 9 órás szintidő alatt kell teljesíteni. Szintén résztávként szervezzük 2005 óta a Muzsla Teljesítménytúrát. Útvonala Galyatetőtől nyugati irányban a Mátra fő gerincén vezet, végig erdei utakon. A közepesen hosszú távot – 26,1 kilométer – jelentős szintemelkedés nehezíti. Alkalmas a teljesítménytúrázással ismerkedők számára is, de sok hasonló távú teljesítménytúrával ellentétben viszonylag rövid, 7 óra szintidő nehezíti. A rajt Galyatetőn lesz reggel 9 és 10 óra között, a cél Szurdokpüspöki. S végül, a Mátrabérc túra legkisebb „testvére” a Koncsúr Kör egy belépő szintű teljesítménytúra, melyet 2017-től indítunk. Útvonala a többi résztávval ellentétben egy 14,8 kilométeres körút, Szurdokpüspökiből indul, s oda tér vissza. Bár a 5 órás szintideje barátságosabb a másik három résztávhoz képest, ennek az útvonala is komoly szintemelkedésű. Végig turisták által ritkábban járt ösvényeken, változatos természeti környezetben, erdei utakon és köves bérceken halad. Nevét a visszaúton érintett szép kilátású, 640 méter magas kopár bércről kapta. Innen tiszta időben 300 fokos panoráma nyílik – részletezte Molnár Tamás.