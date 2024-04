Örökítsd meg a jelent a jövőnek! címmel a napokban a a helyi könyvtárban történelmi fotóklub foglalkozás sorozat kezdődött.

Ezeken a programokon a Heves Vármegyei Levéltár munkatársa, Somoskői Viktor tart előadásokat.

Szó volt arról, milyen fontos, hogy a történelmi épületekről, terekről, szokásokról, családi történetekről, rendezvényekről, csoportokról fényképeket készítsünk, hogy ezek az értékek megmaradjanak az utókor számára. Ezeket el lehet helyezni a levéltárban is. Az első foglalkozáson azt a feladatot kapták a résztvevők, hogy keressenek vagy készítsenek olyan fényképeket, amelyekkel egy idegen számára a legjobban be tudnák mutatni a településüket. Az is feladat volt, hogy keressenek vagy készítsenek fényképet valamilyen rendhagyó, a szokásostól eltérő jelenségről a településen.

Mindenkit bátorítanak, akinek van kedve fotózni, vagy vannak fényképei, hogy kapcsolódjanak be a közös munkába, és küldjék el a [email protected] email címre a fotókat. A következő foglakozáson is szeretettel várnak minden érdeklődőt, ami 2024. április 17-én délután 3 órától lesz a Bükkszéki Könyvtárban.