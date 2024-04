– Ma is nagyot ment a Banánhéj-koalíció! – így kezdődik Mirkóczki Ádám polgármester reakciója a hétfő reggeli nyilatkozatra, melyet majd' egy tucat egri képviselő próbált személyesen eljuttatni neki. A nyilatkozatban az április elején kiszivárgott hangfelvételre reagálnak a képviselők, illetve felelősségre vonják a polgármestert és az aljegyzőt. Nehezményezték továbbá, hogy hivatali dolgozók poligráfos vizsgálatáról nyilatkozott a polgármester, szerintük megfélemlítve őket.

Mirkóczki Ádám reagált az ajtajára celluxozott dokumentumra

Forrás: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

– Tudtam, hogy nem lesz könnyű. Tudtam, hogy lesznek emberek, akik a kezdettől fogva csak a rombolásban, akasztásban, botrányokban és a leggátlástalanabb aljasságokban lesznek érdekeltek, és bármit megtesznek majd ellenem – írta Mirkóczki a bejegyzésében. Később azzal folytatta, hogy a képviselők Eger ellen szövetkeznek szerinte, majd felidézett olyan eseteket, melyekkel kapcsolatban Mirkóczki Ádám vagy alpolgármesterei számoltak be, s feltételeztek szabálytalanságot, törvénysértést vagy a városra káros szándékot. Ilyen volt az, amikor az egri strand rendben tartását egy külsős cégnek adta a cég több évre, vagy mikor az egri városfejlesztési cégtől eltűnt egy drága kanapé. Ezt követően kifejtette, a képviselők támadják intézkedését, az ezer forintos buszbérletet. Az nem teljesen világos, hogy mely képviselőkre céloz pontosan, név szerint említve Oroján Sándor, Bódi Zsolt, Mirkóczki Zita, Orosz Ibolya és Kovács Cs. Tamás volt. Arról is írt, hogy szerinte nagy valószínűséggel hozzájuk köthető az a hangfelvétel, melyet a polgármester lehallgatási botrányként jellemez.

– Beronthatnak hívatlanul, bejelentés nélkül egy önkormányzathoz, annak bármelyik irodába, készíthetik hozzájárulás nélkül a felvételeket bárkiről és bármiről. Mert ugye ez a fránya polgármester annyira akadályozza a mozgást, hogy ide nem lehet bejönni. Akkor azt hiszem ennyit, a nagy „akadályoztatásról” miszerint ők ki lennének tiltva az önkormányzatból, ahová ugye még a képviselőknek is lehetetlen bejutni. Örülök, hogy saját maguk leplezték le idétlen performanszukkal a saját hazugságukat. A kollégáknak és magunknak pedig csak végtelen türelmet és alázatot kívánok ezen minősíthetetlen emberek és cselekedeteik elviselésére – írta, majd többször is kiemelte, hogy a hivatal munkatársainak kellemetlen hétfő reggel a munkahelyükön kamerák kereszttüzében állni illetve Bódi Zsolt stílusáról is negatív kontextusban írt, de az nem derült ki, hogy pontosan mit kifogásol. A képviselők motivációját is vélelmezte, szerinte vagy azért csinálják, hogy ne induljon az önkormányzaton, vagy azért, hogy a hivatal dolgozói felmondjanak, esetleg mindkettő.