Minden esetben ellenőrizni kell a motoros szezon előtt:

a rugóstagokat, a teleszkópokat,

a kormány- és fékberendezéseket,

a világítóberendezéseket,

az akkumulátor töltöttségét,

a gumiabroncsok állapotát.

Az olajcsere minden szezon kezdetekor ajánlott.

Végül, de nem utolsó sorban, mikor már a motorunkat előkészítettük a használatra, nem árt önmagunkat is felkészíteni az újabb kalandokra. Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulhatnak a reflexei, így azokat szintén be kell járatni. Vármegyénk rendőrei szerint ennek legmegfelelőbb módja, ha a kezdeti időben óvatosan használjuk motorunkat addig, amíg nem kerülünk újra edzett állapotba. A körültekintő motorozás a körülöttünk közlekedők miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az utakon.

Még az első út előtt fontos ellenőrizni a meglévő biztonsági felszereléseket is. A bukósisak esetében a sértetlen és rendszeresen tisztított, karbantartott sisak meghálálja a gondos kezeket, ám egy esetleges baleset után mindenképpen szükséges ellenőrizni, hogy megfelelően el tudja-e még látni a védelmünket. Hasonló gondoskodásra van szükség a védőkabát és nadrág, a motoros lábbelik, illetve a kesztyűk és különböző protektorok esetében is.

Ha minden ponton túljutottunk, és újra nyeregbe pattanhatunk, még a rutinos motorosoknak is megéri elgondolkodniuk, hogy egy rövidebb motoros vezetéstechnikai képzéssel felfrissítsék tudásukat. A megfelelően elsajátított kezelési vagy fékezési technikák életet menthetnek, nem utolsósorban a motort is megvédhetik a nagyobb sérülésektől.