Ottjártunkkor láthattuk, hogy minden osztálynak külön parcellája található a tankertben. A gyerekek korábban maguk ásták fel a földjét, és kigyomlálták. A hónapos retek és a zöldhagyma már szépes sorolt benne. Ez lesz a jutalom két-három hét múlva, egy zsíroskenyér-partin elfogyasztjuk közösen, magyarázta Pásztor Ferenc. Pénteken paradicsom- és paprikapalántát ültettek a diákok, és vetettek újabb sor dughagymát is, hogy egy tanév végi nyársaláshoz is legyen friss hagyma. Régi hagyományt felelevenítve, az iskola ablakpárkányain saját nevelésű muskátlik állnak, a lányok festették a tartóedényeiket vidám színesekre. A már tavaly is készített méhlegelő mellé került rovarhotel is, vagy ahogy a gyöngyösoroszi gyerekek hívják, darázsgarázs.