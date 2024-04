– A jogszabály szerint az országban mindenhol, így Egerben is május 15-e a távfűtési időszak vége. A szolgáltatónak eddig az időpontig kötelezően kell a szolgáltatást biztosítania. Egerben azonban az ügyfeleink többsége rendszerint él azzal a lehetőséggel, hogy maga döntsön és kérje tőlünk, mint szolgáltatótól a távfűtés akár ezen időintervallumon kívüli elindítását illetve leállítását. A jelenlegi fűtési szezonban eddig 13 százalékkal kevesebb energiát használtak fel fogyasztóink a több éves átlaghoz viszonyítva – válaszolta portálunk érdeklődésére Gaál Loránd, az EVAT távhő divízióvezetője.

Arról is érdeklődtünk, hogyan alakult a távhő ára és előállítási költsége az elmúlt két évben, s az idei éves vízdíj emelkedése hogyan hatott a cégre.

– A lakossági távhőszolgáltatás ára a világpiaci folyamatok ellenére nem változott, a külön kezelt intézményi hőenergia azonban jelentősen drágult. Egerben 2022. október 1-jével a tizenhatszorosára emelkedett, majd mára az áremelkedés előtti szint négyszeresére csökkent vissza. A távhő előállításának költsége ugyanezen időszak alatt a korábbi ár tizenháromszorosára emelkedett, ami mára szintén visszacsökkent az áremelés előtti szint négyszeresére. Természetesen a vízdíjemelkedés minket sem kímél, számításaink szerint a fűtőmű víz-és csatornadíj költsége közel a háromszorosára emelkedik – válaszolta.

Korábban már Szűcs Tamás EVAT igazgató elmondta, zajlik a fosszilis energiahordozók kiváltásának tervezése az egri távfűtésben. Gaál Loránd megosztotta portálunkkal, hogy ezzel kapcsolatosan már elkészült egy koncepcióterv, annak feltérképezésére, hogy miként lehet a megújuló energiákat integrálni az egri távfűtésbe, ugyanakkor csökkenteni a CO2 kibocsátást is.

– Azt azonban le kell szögezni, hogy a teljes átállás hosszú időt vesz igénybe és jelentős anyagi forrást igényel. Eger földrajzi adottságaiból adódóan két kézenfekvő lehetőséget is meg tudtunk vizsgálni. Az egyik, hogy a város alatt fekvő termálvízkészletet állítjuk a távfűtés szolgálatába. Ez azonban a vízkészlet és a Fűtőmű közötti távolság miatt jelentősen megemelné az átállási költségeket. Ennek ellenére változatlanul nem zárjuk ki ezt a lehetőséget. A másik, és egyben célszerűbbnek és költséghatékonyabbnak tűnő opció annak kihasználása, hogy Eger környékén igen jelentős erdővidék terül el. Az ország egyik legnagyobb erdészete, az Egererdő Zrt. pedig maximálisan partner volt annak kidolgozásában, hogy a náluk keletkezett faaprítékot hogyan tudnánk a távhőszolgáltatásban felhasználni. A biomassza hőtermelésre számos pozitív példa van Európában, ezt a jó gyakorlatot igyekszünk az egri viszonyokra átültetni. Az Európai Fejlesztési Bank TARGET programjában külföldi szakemberekkel közösen jelenleg is folyik az átállás előkészítése. Ők elsősorban tanácsadással, esetleg új nézőpont megvilágításával segítenek bennünket, de az általuk tett javaslatoknak komoly szerepe lesz a támogatási források megtalálásában is – vázolta fel a lehetőségeket.