A Szállás.hu oldalán foglaló magyar vendégek belföldi vendégéjszaka számai 8 százalékkal nőttek az első negyedévben 2023 hasonló időszakához képest, a foglalási szám pedig 6,4 százalékkal. A portál által közvetített bruttó szobaár bevétel több mint 13,5 százalékkal nőtt. Érezhető a SZÉP kártya turizmus élénkítő hatása is: eddig idén az online kifizetések közel 27 százalékát fizették SZÉP kártyával. Budapest, Eger és Pécs vonzotta a legtöbb vendéget januártól márciusig foglalási szám alapján.

Biztatóak a hazai turizmus eredményei az első negyedévben, két hosszú hétvégénk is volt ebben az időszakban. A leutazások alapján a vendégéjszakaszám 8, a foglalások száma 6,4, a bruttó közvetített szobaár bevétel pedig 13,5 százalékkal nőtt 2023 első három hónapjához képest a Szállás.hu adatai szerint.

– Az utazási kedv élénkülését elsősorban a hosszú hétvégékkel magyarázhatjuk, hiszen a március 15-e háromnapos pihenő volt és a húsvét is erre az időszakra esett, ezzel szemben 2023-ban nem volt hosszú hétvége az első negyedévben – tájékoztatott Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője. Jó hír a szállásadóknak és a vendégeknek is, hogy nem kell sokat várni a következő hosszú hétvégére, pünkösdkor háromnapos utazást tervezhetünk.

Egy éjszaka átlagára a bruttó szobaárbevétel és a vendégéjszaka számok alapján 14 070 forint volt az első negyedévben.

– Hotelben ez 21 ezer, apartmanban 8970, vendégházban 9755, panzióban pedig 11 225 forint volt – mondta Kelemen Lili. Az egy főre eső éjszakánkénti átlagár körülbelül 5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Ez visszaigazolja a Szállás.hu szakértőinek korábbi megállapítását, hogy bár voltak szállásadók, akik tudtak még az idén áremelést érvényesíteni, de az előző évek drasztikusabb növeléséhez képest jellemzően kisebb léptékűt. A piac idén erősen last minute jellegű: a vendégek a közeli időpontokat foglalják nagyobb arányban mind a kedvezményes, mind a normál időszakokban.

– Az eddigi idei tapasztalatok azt mutatják, hogy a szálláskeresés és az utazás időpontja jellemzően ugyanazon hónapra esik – magyarázta Kelemen Lili.

Az átlagos foglalási hossz 1,9 éj volt az év első három hónapjában.

– Míg januárban és februárban 1 éjszakára foglaltak többen, márciusban már a két éjszaka vezetett,köszönhetően a hosszú hétvégéknek – ismertette a részleteket a sajtószóvivő. A vendégek 39 százaléka hotelt, negyedük apartmant, 17 százalékuk vendégházat, 15 százalékuk panziót és 4 százalékuk egyéb szállástípust választott.

– Januárban és februárban érezhetően magasabb volt a hotelek részesülése a foglalásainkból, a március azonban itt is hozott némi változást – mondta a sajtószóvivő. – A tavasz első hónapjában eltolódott a kereslet az apartmanok, vendégházak és panziók irányába. Az utazások 37 százaléka wellness indíttatású volt az első negyedévben. A foglalások közel kétharmada két főre, 13 százaléka 1 főre, 11 százaléka 3 főre és minden tizedik pedig négy főre szólt.

A magyarok kedvenc úti céljai Budapest, Eger, Pécs, Gyula és Miskolc voltak. Őket követte Szeged, Hévíz, Debrecen, Hajdúszoboszló és Siófok. A régiós összesítésben minden ötödik Szállás.hu-s foglalás esetén Észak-Magyarország területére esett a választás. Budapest és vonzáskörzete 16 százalékban, a Nyugat-Dunántúl és a Balaton pedig 13-13 százalékban részesült a negyedév foglalásaiból. Szabó Zsolt, a Szállás.hu Programok és Attrakciók Üzletág vezetője szerint az attrakciók közül ebben az időszakban a fürdők voltak a vendégek kedvencei. A Gyulai Várfürdő, a Hévízi Tófürdő, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a Miskolctapolca Barlangfürdő és a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő is népszerű volt. A négy évszakos sláger egri vár és a Festetics-kastély is sok látogatót vonzott.