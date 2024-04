Ljasuk Dimitry természetfilmes szemétszedő akciót hirdetett a Tisza-tónál múlt hétvégén. A sikerét jelzi, hogy szükség volt jó néhány napra, mire összesítette az eredményeket, ám most közzé tette.

Négy tonna szemetet szedtek össze a Tisza-tónál

Forrás: Ljasuk Dimitry films/Facebook

– Négy tonna, 1031 zsák szemetet szedtünk össze április 5-6. között a Tisza-tónál, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségével (MVÜK) közösen szervezett szemétszedésen. Köszönöm, hogy két nap alatt több mint 160-an jöttetek, és köszönjük az MVÜK Zrt. - Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége tagjainak az eszköz felajánlásokat és azt is, hogy olyan sok vállalat vezető és dolgozó is eljött szerte az országból. Külön köszönet önkéntes segítőimnek. Továbbá a Tisza-tó Mentőcsoportnak és Jász Búvárnak, hogy vigyáztak ránk és két nagy hajóval is segítették a gyűjtést-szállítást. Külön köszönet a sok lelkes gyermeknek is, akik hatalmas lelkesedéssel jöttek szüleikkel együtt – írta.

Megközelítőleg 124 ezer négyzetmétert fésültek át, tisztítottak meg a két nap alatt.

– Rengeteg szemét gyűlt össze. Összesen négy tonna hulladék, ebből szelektálva 13, körülbelül 14 köbméter újrahasznosítható hulladék (üveg és PET palack, alu doboz), 3 zsák kupak, körülbelül 4 köbméter nikecell, 8 hűtőszekrény, 10 autógumi, 3 üres olajos hordó, 160 liter veszélyes vegyszer (olaj, benzin, savak, festékek, stb.), több tucat kerti bútor, közel kétszáz papucs és cipő. Az összegyűjtött hulladékot feldolgozásra, újrahasznosításra és ártalmatlanításra a tiszafüredi NHSZ Hulladékkezelőbe fogjuk elszállítani pár napon belül – részletezte.