– A következő kiemelt projektünk a bölcsőde, amit mindenképpen meg szeretnénk építeni. Mindig jó, ha egy településen sok gyermek van, mert azt jelenti, megtelepedtek itt a fiatal családok, lakott a falu – hangsúlyozta márciusban Szabó Zsolt.

Vargáné Csengeri Mónika a videóüzenetében elmondta, hogy volt egy nyertes bölcsődei pályázatuk, amit eddig nem tudtak megvalósítani.

– Egy képviselőnk nem írta alá azt az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, ami szükséges lett volna a közbeszerzés indításakor, és vissza kellett adnunk ezt a pályázati pénzt. De nem adjuk fel, hiszen egy új pályázati ciklus kezdődik. Ez évben ismételten be fogjuk adni ezt a pályázatot, hiszen a megvalósítási tanulmány, a terveink készen állnak. Ezek a fejlesztések nemcsak a gyermekeknek fontosak, hanem a családanyáknak is, hiszen itt az óvodában, és majd a leendő bölcsődében is a dadus nénik, a pedagógiai asszisztensek, a konyhai dolgozók mind ludasi kismamák, édesanyák. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk segíteni a munkába állásukat, mert ez egy újabb családbarát fejlesztés. Véleményem szerint, és a helyben élő kismamák, édesanyák szerint is a bölcsődére itt szükség van – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.