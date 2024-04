Sok feladat várt a versenyzőkre a nemzetközi földrajzverseny döntőjében

A középdöntőbe a legjobb 48 csapat jutott be, írásbeli fordulója nemcsak a tudást, hanem a földrajzi összefüggéseket, a problémamegoldó gondolkodást is mérte. A fiúk a középdöntőből a második legjobb pontszámmal jutottak a döntőbe, ahová a 24 legjobb csapat került. A döntő kvíz feladatokból, talajtani laborgyakorlatból és ismeretlen cikkek elemzéséből és azok bemutatásból állt. A döntőre számos kísérőprogrammal is készültek a szervezők, így az intézet oktatói kutatásaikról meséltek előadásokon, a hallgatók gyűjteményeket, érdekes kísérleteket és laborokat mutattak be, valamint a tanszéken folyó kutatásokba is bepillantást nyerhettek az érdeklődők.

A döntőben, a Sütő Áron és Sipos Merse alkotta Dobós csapat megtartotta középdöntős pozícióját, és kiemelkedő eredménnyel, a nemzetközi 2. helyezést érték el. Felkészítő tanáruk dr. Veresné Kis Krisztina tanárnő volt. A tárgyi nyeremények mellett meghívást kaptak a GEOCAMP augusztus végi táborába és 100 intézményi ponttal gazdagodnak, ha a Szegedi Tudományegyetem földrajzzal kapcsolatos szakjainak valamelyikére jelentkeznek.