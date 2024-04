Idén először szervezték meg a Neumann Napokon belül az egészség napot is a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban. Az iskola célja ezzel az volt, hogy a diákoknak minél szélesebb körű tájékoztatást tudjanak nyújtani, kreatív módon, gyakorlati és elméleti szinten is egyaránt.

Dr. Löveiné Hadnagy Katalin, az iskola földrajz, történelem szakos osztályfőnöke a Neumann Napok egyik szervezője és koordinátora elmondta, hogy nagy hagyományra tekint vissza ez az egy hetes esemény, szinte az iskola kezdete óta megszervezik minden évben. Idén ez a tavaszi szünet utáni héten, hétfőtől péntekig tart, így a diákok nem egyből egy szigorú tanrendbe érkeznek vissza, hanem egy szabadabb és sokszínűbb tanulmányi programsorozattal kezdik a hátralévő hónapokat.

– Az előadások, a gyakorlatok, a testmozgással kapcsolatos programok, a beszélgetések minden tantárgyat érintenek. Az irodalomtól elkezdve, a matematikán keresztül, a történelemig minden területen mutatnak az előadók újat és izgalmasat a diákoknak. Vannak előadások az idegennyelvekről, mennek a diákok moziba és kirándulni is, külön rész szól a technikumi képzésekről is, mutatnak be önkéntes programokat is. A külsős cégek előadói mellett pedig különböző egyetemekről is érkeztek hozzánk érdekes témákkal előadók, valamint Neumannos diákok is tartanak bemutatókat a saját eredményeikről vagy hobbijukról – részletezte a Neumann Napok sokszínűségét a szervező, dr. Löveiné Hadnagy Katalin.

Az iskolában bemutatót tart a Magyar Vöröskereszt, „részeg szemüveg” néven ügyességi pályát állított fel az udvaron a Nemzeti Népegészségügyi Központ, műsort ad a Harlekin Bábszínház, de előadást tart majd dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, a Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet kutatócsoport vezető egyetemi tanára is.

Egészség nap a Neumann Napokon belül

Az egész hetes programkavalkádban pedig a keddi napot tűzték ki az egészség napjának, így összehozva a két eseményt. Ennek célja nem más, minthogy a diákok aktívan és kreatívan ismerkedhessenek meg az egészséges életmóddal, a több különböző életmód szemlélettel és nem utolsó sorban a mozgással és az egészséges táplálkozással is.