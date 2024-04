11 órakor élmény túra is indult, ami alatt a riolittufa alapkőzetben, a XIX.. században létrejött gádoros pinceházakat, barlanglakásokat tekinthették meg az érdeklődők.

– Nem véletlen, hogy a Tájházak Szövetségének a székhelye is Noszvajon van, úgy gondoltuk, mivel a szövetség ügyvezető elnökének, Hegedűsné Majnár Mártának a szülőföldje, otthona, munkahelye és szíve is itt van, így itt dobog a Tájházak Szövetségé is. 2013-ban egy januári nagyon hideg hajnalban pattant ki a Tájházak Napjának gondolata a fejemből, mely nagyon jó fogadtatásra talált, így az év Szent György napján rendeztük meg először ezt a kulturális ünnepet. A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja elsősorban rólunk szól, a helyi lakosokról, akik az ünnepelt településen nőttek fel – fogalmazott beszédében dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöke.

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja népszerű hazánkban és határon túl is

Több mint 80 tájház csatlakozott idén ehhez a naphoz, hazánkból és határon túlról is, például Ipolyszalkán is. Ez a programsorozat több napos, egész hétvégés és a célja az, hogy olyan hagyományokat, örökséget hozzon elő, melyek jellemzőek az adott településre, annak múltjára. Ilyen például Noszvajon a májusfa és a májuskosár.

Szent György napjához kötődve, ezen a különleges napon a tájházak és szabadtéri múzeumok országszerte kitárják kapuikat és szívüket vendégeik előtt és együtt, a jó időben ünnepelhetjük a tavaszt és az újjászületést. A helyi lakosok mellett fontosnak tartották a szomszédolást is, a környékbeli települések bevonását, a kapcsolatok megerősítését, így idén például Szomolya és Bogács is képviselteti magát, egy-egy sátorban mutatják be értékeiket, valamint hagyományőrző csoportjaik is fellépnek a gazdaház udvarán.

Országszerte minden tájháznál és szabadtéri múzeumnál izgalmas és színes programokkal, egyedi lehetőségekkel várják a látogatókat, akik betekintést nyerhetnek a paraszti kultúra gazdag hagyományába. Mindemellett kézműipari portékák között válogathatnak és tájjellegű ételek kóstolásával egybekötve élvezhetik múlt kincseit.

A Gazdaház udvarán kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták az elfoglaltságukat, hiszen népzenei előadások és hagyományőrző műsorok is voltak. Ezek mellett meg lehetett nézni, hogy hogyan sül az igazi kemencés lekváros bukta és üstben főtt levest ebédelhettek a látogatók. Foglalkozásokat tartottak nemezelők, gyertyaöntők, kosárfonók és mézeskalács készítők, de lehetett készíteni májuskosarat is. Azonban ajándékból sem volt hiány, bőven lehetett válogatni a helyi termék- és kézműves vásáron.