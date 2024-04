Befejeződött a régi temető parkgondozása, a kártékony fák eltávolítása, a hasznos fák feltisztítása és a fűkaszálás megtörtént - tette közzé Facebook oldalán a Noszvaj Önkormányzata.

Mint írják, a gallyak továbbra is elszállíthatóak a vízelvezető részből a jövő hét végéig. Utána a maradék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A régi temető jellegét 2029-ig kell fenntartaniuk, utána lehet átalakítani például kegyeleti parkká. Addig is a régi temetőt értéknek kell tekinteni, ezért így is fognak vele bánni a későbbiekben is.