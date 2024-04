Projektnyitó rendezvényt tartottak szerdán Domoszlón a polgármesteri hivatalban. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz révén a domoszlói önkormányzat megbízásából megkezdődik a domoszlói III. András Általános Iskola kis iskolaépületének, valamint az önkormányzati melegítőkonyha és étkező épületének energetikai korszerűsítése. Mindezt az megbízó domoszlói önkormányzat nevében Paulenka Richárd polgármester jelentette be. Mint mondta, a jelenlegi már a második lépcsőfoka a helyi iskolafejlesztésnek.

– A TOP programban 2016-ban a nagy iskolaépület energetikai felújítására kerülhetett sor. Ekkor, sajnos, a kis iskolaépület nem került be a fejlesztési körbe. A TOP Plusz program révén sikerült most ez utóbbi épület korszerűsítésére 186,26 millió forint támogatást nyerni. Komoly előkészítő munka után jutottunk el a mai napig. Tavaly augusztus 18-án írták ki lett kiírva a közbeszerzés, azóta egyeztetések során vagyunk túl. Mintegy 3 hete írtuk alá a szerződést a kivitelező egri Kállay-Term Kft-vel. A kivitelezés határideje 2024. december 31. Várhatóan április második felében el is kezdődik a fizikai megvalósítás. A projekt tartalmazza a nyílászárók cseréjét, a homlokzat- és a födémszigetelést, mozgássérült vécé kialakítását, emellett a meglévő felújítását, illetve a legnagyobb és legfontosabb részként a napelemes és hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását. Az önkormányzat egyik intézményben sincs még ilyen megoldás kialakítva. Napelemes rendszerünk több is van, de a hőszivattyús rendszerrel kombinálva nincs. A környező települések tapasztalatait azonban ismerjük, és azok jók. Különösen a jelenlegi időjárási viszonyok között, hiszen telente mínusz 10 Celsius-fok alá nem nagyon süllyed már a hőmérséklet, s ezek a rendszerek a szakemberek szerint mínusz 5-10 Celsius-fokig kiválóan működnek. Bízunk benne, hogy kis iskolaépületünk energiaköltsége így nullszaldós lesz – részletezte Paulenka Richárd.

A polgármester hozzátette, hogy az elmúlt években elég komoly beruházásokat tudtak Domoszlón végrehajtani összegben és volumenben is. A fejlesztésekkel élhetőbbé és fenntarthatóbbá tudják tenni a települést. Az önkormányzat saját erőből ezeket nem tudná mindezeket megvalósítani, ezért nagyon fontosak a magyar állami, illetve uniós források, hangsúlyozta Paulenka Richárd.

Szlama Tiborné, a domoszlói általános iskola igazgatója az intézmény tanulói és pedagógusai nevében megköszönte az induló korszerűsítést.

– A kivitelező már dolgozott nálunk, így biztosítottnak látom, hogy a tanítás, illetve a munkavégzés zavartalanul zajlik majd egymás mellett. Mi készen állunk a munka megindulására, már "összeköltözött" a két iskolaépület. Óriási megtakarítást jelent majd az új rendszer, ezt más, hasonló megoldást alkalmazó intézmények villanyszámláit látva kijelenthetem. Az új rendszerrel úgy is tudunk áramot spórolni, hogy ott szeretnénk majd kialakítani az informatika tantermünket, amelynek számítógépei köztudottan a legnagyobb fogyasztók egy iskolában – mondta Szlama Tiborné.

A kivitelező nevében Kállay Zsolt ügyvezető kijelentette, hogy november végére szeretnék a projektet befejezni.

– Megfelelő minőségben, határidőre el fogunk készülni a munkával. Ehhez minden személyi és anyagi feltétel biztosított. Tapasztaljuk a pozitív hozzáállást az önkormányzat és az iskolavezetés részéről is – összegezte Kállay Zsolt.