Több mint 20 pulit sétáltattak szombaton délelőtt Egerben, a járókelők legnagyobb örömére sok helyen láthatták az aranyos kutyus csapatot. Szalay Csaba, a Puli séta főszervezője elmondta portálunknak, a megmozdulás célja az, hogy népszerűsítsék az ősi magyar kutyafajtát, hogy minél többen válasszanak maguknak pulit, mikor családi kedvencet keresnek.

Puli séta Egerben, ellepték a belvárost a kutyusok

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

- Mondhatjuk programsorozatnak a puli sétát, hiszen most negyedik alkalommal szerveztük meg, kétszer Budapesten és immár kétszer Egerben. A puli egy rendkívül értékes kutyafaj, mely napjainkban sajnos nagyon alul reprezentált a házi kedvencek között. Míg 10 évvel ezelőtt nagyjából 1500 törzskönyvezett puli született, addig mostanra ez a szám 300 körülire csökkent. Magyarország rendkívül erős kutyatartó ország, így fontos lenne kulturális szempontból is az, hogy az ősi kutyafajták újra elterjedjenek - mesélte Szalay Csaba, aki párjával szintén boldog puli gazda.

A Puli séta a kulturális értékeinket is erősíti

A fajtát kedvelő és nevelő csoport igyekszek kulturális szempontból fontos településeken megrendezni a sétát, hogy a puli múltját is erősítsék a kultúránkkal. A sétákat előre leszervezett útvonalakon vezetik végig, hogy sok járókelő láthassa nagy számban a kutyákat. Egerben, a Dobó István Vármúzeum felajánlásából várban is megfordultak, de találkozhattak velük a járókelők az Érsekkertben és a Dobó téren is. Szalay Csaba elmondta, hogy azért találták ezt a fajta népszerűsítésének legjobb módjának, mert így bárki bárhol láthatja csoportban a kutyákat és gazdáikat, napközben, jókedvben. Mint mondta, foglalkoztak kutyakiállítással is, de az, a közönség szempontjából ma már nem egy gyakran látogatott program, inkább a szakmának szól.