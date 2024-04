Bemutatták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új, hallgatókat segítő online rendszerét a VEKKER-t. A csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egri egyetem rektora elmondta, hogy a hallgatók sikeres előmeneteléért az oktatói munka mellett hat szinten is dolgoztak egyetemi munkatársak és hallgatótársak az elmúlt két évben. A szakfelelősök, a szakmentorok, a szakreferensek, valamint a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, a dékáni hivatalok és a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ (HTSZK) munkatársai.

Munkájuk eredményeképpen indulhatott el a Hallgatói Támogató Rendszer (HTR) hetedik „pilléreként” a támogató rendszer szereplőinek munkáját digitálisan összefogó online rendszer, a VEKKER. Ez az egyedülálló hallgatói támogatói rendszer kimondottan az egri egyetem infrastruktúrájára épül, az intézmény vezetésének megbízásából, az Informatikai Fejlesztési Osztály, illetve a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Média és Design Intézete közös munkájának eredménye és számos oktató és hallgató bevonásával készült.

– Ebbe a hatalmas mértékű fejlesztésben igyekeztünk mindenkit bevonni annak érdekében, hogy a hallgatók olyan alkalmazást kapjanak, amit valóban tudnak és szeretnek használni. A szervezeti egységek összeszervezése már nagyjából két éve folyik az egyetemen, igyekszünk mindent naprakészen és innovatívan tartani. Ez az online háttértámogatás jelenti azt a pillért, ami ténylegesen egységesíti a hallgatókat segítő rendszert. Abban pedig hatalmas szerencsénk van, hogy az alkalmazás elkészítéséhez minden kiváló szakember megtalálható az egyetemen, így saját informatikai háttérrel tudtunk dolgozni, házon belül – hangzott el, az egyetem rektorának, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonának a beszéde.

Elmondta, hogy az alkalmazás elkészítésében oktatók mellett nagy számban vettek részt hallgatók is, így valóban hallgatóbarát felületet tudtak kialakítani. Mind a tartalmi részben, a megjelenésben és a felépítésben is segítettek alapszakos és mesterszakos hallgatók is egyaránt.

A VEKKER fejlesztése nagy részben hallgatói munka volt

Gábor Béla, az Informatikai Fejlesztési Intézet igazgatója vezette a szoftverfejlesztést. Az oktató, hallgatókkal együtt már több tanítási menedzsment program fejlesztésében is részt vett már korábban, így tudták, honnan kell elindulni.

– Körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtünk hozzá a munkához és nagyjából 20 informatikus fejlesztő dolgozott ezen az igazán nagy projekten. A VEKKER-t összekötöttük a Neptunnal, így a diákok mindig a pontos adataikat láthatják a saját profiljukon. Emellett olyan fejlesztéssel is kiegészítettük az alkalmazást, ahol a diákok közvetlen üzenetet tudnak küldeni egymásnak, csoportoknak, az oktatóknak, valamint az ügyintézőknek is. A VEKKER-t, a fejlesztés során is több mint kétszáz diák tesztelte folyamatosan, valamint egy külsős, etikus hacker csoporttal is teszteltettük – mesélt a szoftverfejlesztés menetéről a vezető, Gábor Béla.